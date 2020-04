Gamelab 2020 se celebrará de forma 'online' del 23 al 25 de junio y tendrá conferencias gratuitas

El Gamelab, este año bautizado como Gamelab Barcelona 2020 Live, no va a dejar de celebrarse este año a causa del coronavirus. La XVI edición será de forma online del 22 al 25 de junio.

De este modo, el Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo que se viene celebrando en Barcelona desde 2011 no cambia de fecha su cita anual y se adapta a la pandemia permitiendo a todo el mundo acceder a la feria desde cualquier parte del mundo sin tener que desplazarse hasta la ciudad condal.

El evento, como cada año, dará cita a un sinfín de público de todo el mundo, desde aficionados hasta profesionales, pasando por estudiantes de la industria o inversores. La inscripción al congreso se hará a través de su web y las principales conferencias de este año serán gratuitas, mientras que otros servicios más especializados contarán con descuento de más del 80%.

El Gamelab, erigido como uno de los foros más importantes a nivel mundial en lo referente al ocio digital, también contará este año con sus clásicos Premios Nacionales a la Industria del Videojuego en los que reconocerá los proyectos más destacados desarrollados por estudios y profesionales españoles.

Esta reconocida feria ha recibido otros años la visita de figuras tan importantes en la industria como Shigeru Miyamoto (Super Mario Bros, The Legend of Zelda), Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding), Toru Iwatani, (Pac-Man), Shinji Mikami, (Resident Evil), Amy Henning (Uncharted), Jordan Mechner, (Prince of Persia) o Ian Livingstone (Tomb Raider), entre muchos otros. Este año no será diferente y tendrá importantes invitados, que se irán anunciando conforme se acerque la fecha.