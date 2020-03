'Pokémon Go' retrasa sus eventos por el coronavirus y se actualiza para que los usuarios puedan jugar desde casa

Si hay un videojuego que revolucionó la forma de jugar, ese fue Pokémon Go. El título para móviles invitaba a todos los usuarios a salir a la calle para capturar estas famosas criaturas. Pero, con el coronavirus, ahora su mecánica no es la más recomendable, pues las autoridades sanitarias han recomendado hacer cuarentena en casa. Por ello, Niantic ha hecho unos ajustes para que los fans puedan seguir disfrutando de Pokémon Go.

Tal y como explicó un representante de la desarrolladora al medio Polygon, están "dando prioridad a las actualizaciones de las características para que puedan ser disfrutadas en lugares particulares", es decir, para que los usuarios sigan jugando desde casa.

En concreto, Pokémon Go va a aumentar el tamaño de los hábitats de los monstruos para que los entrenadores puedan encontrar más criaturas sin salir a la calle. Además, la tienda del juego tiene grandes ofertas: el pack de 30 inciensos (que sirven para atraer Pokémon) tiene un 99 % de descuento y se vende por una simple moneda; y, tras usar estos objetos, se mantendrán activos durante 1 hora (antes duraban solo media hora).

Genial medida la de Pokémon GO contra el #COVID19 y poder jugar desde casa:



💚 Pack de 30 inciensos por 1 Pokémoneda

💚Aparecerán más Pokémon en distintas zonas

💚 Las Poképaradas darán más objetos

💚Las incubadoras reducirán a la mitad los km necesarios para abrir huevos pic.twitter.com/u877c5w0Vk — NintenDúo (@NintenDuo) March 13, 2020

Las incubadoras también han sido modificadas y ahora son el doble de eficaces, es decir, los entrenadores tendrán que dar la mitad de pasos para que se abran los huevos. Y, por otro lado, las PokéParadas están dando regalos con más frecuencia.

Todos estos cambios ya han sido aplicados y, según Niantic, se mantendrán sin fecha determinada, pero se espera que el juego vuelva a la normalidad cuando pase la crisis del coronavirus y los ciudadanos ya puedan salir de casa con tranquilidad.

"Aunque hemos hecho estas actualizaciones basándonos en la situación actual de la salud mundial, también animamos a los jugadores a tomar las mejores decisiones sobre dónde ir y qué hacer teniendo en cuenta su salud y la de sus comunidades", dijo Niantic.

Eventos cancelados

Como no podía ser de otra forma, Pokémon Go también ha pospuesto ciertas celebraciones que tenía planeadas: se cancela el evento virtual del Día de la Comunidad de Abra, donde esta criatura iba a aparecer repartida por el mapa del juego con más frecuencia; la primera temporada de la Liga de Combates se podrá realizar a distancia, es decir, los entrenadores no tendrán que estar en el mismo lugar para pelear; y la próxima Investigación Especial del juego, que será para incluir al Pokémon Genesect, se podrá completar con tareas que puedan ser realizadas individualmente.