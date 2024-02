Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, cuarta concursante oficial de 'Supervivientes 2024'

Así es la vida ha desvelado este martes a la cuarta concursante de Supervivientes 2024, Zayra Gutiérrez, la hija de 24 años del futbolista Guti y Arantxa de Benito.

La joven ha aparecido en el plató de Telecinco para comentar su fichaje para el reality de supervivencia. "De mi se han dicho muchas cosas, y pocas son de verdad. Es mi primera vez en televisión para que veáis cómo soy, nos vemos en Honduras", dice en su vídeo de presentación.

De esta forma, esta cuarta concursante se une a la aventura en Honduras a los tres rostros ya confirmados: el ex de Elena Tablada, Javier Ungría, la presentadora Arancha del Sol y el rapero Arkano.

Zayra Gutiérrez se ha mostrado nerviosa antes de afrontar la aventura, y lo que más le preocupa es el hambre. En cuanto a las pruebas, ha señalado: "Yo en el tema físico es verdad que no voy al gimnasio todos los días, pero voy a darlo todo"

"Mentalmente estoy bien, estoy preparada. Yo voy a ganar, si no, no iría", ha dejado claro. Por otro lado, la nueva superviviente ha comentado lo que no soporta de la convivencia: "Llevo peor que la gente no sea clara y hable por detrás". Por su parte, ha asegurado que ella "va a expresar todo".

Los colaboradores del espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se han sorprendido pro el fichaje de la hija de Guti y, en el caso de Makoke y Alejandra Rubio, han destacado el fuerte carácter de Zayra Gutiérrez.

"Mi padre me ha dicho que lo gane, que confía mucho en mí", ha contado sobre el futbolista. En general, Zayra Gutiérrez ha recibido mucho apoyo de su entorno, también de su pareja y de su madre.

Quién es Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez ya ha señalado que tiene muy poca experiencia en televisión, pero ya en 2018, cuando cumplió la mayoría de edad, su nombre saltó a los medios de comunicación.

Y es que la hija del futbolista Guti y Arantxa de Benito ha acaparado portadas de revista por protagonizar titulares muy sonados, como que en 2022 anunciara que estaba embarazada de su primer bebé.

Por otro lado, Zayra Gutiérrez tiene una faceta como influencer, pues acumula más de 23.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de su familia.