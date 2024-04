Valeria Ros revela a Broncano que viajó en el mismo avión que Rubiales: "Ni una fichita..."

La humorista de laSexta Valeria Ros, asistió como invitada este pasado viernes a La Resistencia. A lo largo de la entrevista, Ros dejó boquiabiertos tanto a David Broncano, presentador del programa, como al público tras revelar el nombre de uno de los pasajeros a bordo del avión que había cogido en su reciente viaje a Punta Cana.

Según Valeria, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habría tomado el mismo vuelo de vuelta que ella. Sin embargo, no tuvieron el mismo aterrizaje en España. Nada más poner un pie en tierra, Rubiales fue detenido por la Guardia Civil debido a su presunta implicación en una trama de corrupción de la RFEF, quedando más tarde en libertad.

Pero ellos dos no fueron los únicos que eligieron el mismo vuelo para volver a casa. Ana Pastor, presentadora de laSexta que había entrevistado al expresidente de RFEF desde Punta Cana, también habría subido al mismo avión en el que compartieron unas cuantas horas de vuelo.

"Solo le vi la calva", bromeó la humorista vasca, colaboradora de Zapeando. "Iba delante de mí y no iba en bussines", aclaró después de David Broncano se refiriese al poder adquisitivo de Luis Rubiales.

Sin embargo, Valeria no tuvo contacto alguno con su compañero de vuelo. "No me dijo nada porque pasa de zorras", afirmó la invitada de La Resistencia, haciendo alusión a las declaraciones de Rubiales ante Ana Pastor: "Si hay suero de la verdad, que me lo metan y me pregunten si he estado alguna vez con una prostituta, voy a decir que no".

La humorista decidió darle un tono satírico a la anécdota el confesar que esperaba haber recibido "un piquito" de Rubiales (imputado por el beso a Jenni Hermoso): "¡Que te vas a la cárcel, cabrón! Nada, ni una fichita, ni me miró", concluyó entre risas.