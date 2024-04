El "suero de la verdad" y su "nunca he estado con prostitutas": el momento más surrealista de Luis Rubiales en 'El Objetivo'

La entrevista de Luis Rubiales en 'El Objetivo' de la Sexta, con Ana Pastor a los mandos, dejó un sinfín de frases impactantes y momentos que se hicieron virales, aunque uno llamó la atención de los demás: cuando el expresidente de la RFEF habló sobre la famosa fiesta celebrada en Salobreña, presuntamente con fondos de la Federación Española.

En agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, varios directivos federativos —todos ellos hombres— celebraron un encuentro en Salobreña (Granada) que derivó en una fiesta. Juan Rubiales, tío de Luis y entonces jefe del gabinete de comunicación de la Federación Española, explicó hace unos meses lo que sucedió -según su versión- en el chalet en el que estuvieron.

"Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: 'Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas'. Y efectivamente Nene —exfutbolista del Granada, amigo personal de Rubiales y ahora en el centro de la investigación de la Operación Brody— trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación", aseguró Juan Rubiales en una entrevista en El Confidencial sobre lo que sucedió en el chalet de Salobreña en agosto de 2020.

Sobre la fiesta y lo que su tío había relatado le preguntó Ana Pastor a Luis Rubiales, cuya explicación rozó el surrealismo. "Le voy a decir una cosa muy tajante y muy clara. Si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío. Él lo sabe perfectamente", afirmó ante la estupefacción de la periodista.

"Si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, voy a contestar que no", asegura Rubiales en #ObjetivoRubiales. pic.twitter.com/hvXtx92AKF — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 3, 2024

"Nadie va a poder comprobar nunca, porque es que nunca he estado. Las relaciones que he tenido en mi intimidad, son íntimas y son siempre dentro de la libre libertad". Un vídeo que no tardó en hacerse viral.