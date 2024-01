La vida de Tita Cervera siempre se conoce a cuentagotas. La baronesa decide cuándo, dónde y con quién quiere hablar y, sobre todo, de qué. Por ello, este martes, Miquel Valls ha sorprendido a los espectadores de Espejo Público al revelar que había conseguido mantener una entrevista con Tita.

Así, bajo la etiqueta de 'exclusiva', el periodista ha destacado que se trata de una entrevista de 90 minutos que, debido a su extensión, se ha decidido emitir en varios cortes para, así, poder comentar y desgranar cada una de las palabras de la baronesa.

Para mantener esta conversación, el copresentador del matinal de Antena 3 se ha desplazado a Andorra, donde se ubica una de las residencias de la baronesa: "En esta charla recorremos parte de su casa, vemos quién la acompaña. Creo que nos va a sorprender mucho sobre quién puede seguir este papel cuando ella falte. Es una mujer muy católica, reza por la mañana y por la noche, sigue hablando con sus padres, con sus parejas... Justo al lado de las fotografías que tiene de sus padres y de su hijo, tiene una con el rey Juan Carlos I".

Así, en esta primera parte de la entrevista, Tita ha destacado que ha hecho "cantidades" de testamentos a lo largo de su vida y que los ha ido cambiando a raíz de los acontecimientos que ha ido ocurriendo.

Además, el periodista ha destacado que, desde hace veinte años, Tita "ha sido madre, abuela....", pero, rápidamente, la baronesa le ha interrumpido: "Aquí no se habla de abuelas, mis nietos me llaman Tita, mami, mamá... La palabra 'abuela' no existe porque todas las abuelas son iguales, pero los nombres propios o como te llaman tus familiares o nietos, no".

Finalmente, en este primer avance, la baronesa ha destacado que considera que su vivienda de Andorra es "como la casa de James Bond" por las vistas que se tienen desde el salón. Asimismo, ha recalcado que, en cuanto a los proyectos profesionales, "siempre hay cosas".