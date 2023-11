'TardeAR' habla con la mujer que ha impedido la eutanasia de su hija: "No puedo consentir que se acabe con su vida con mentiras"

Belén, una mujer de 54 años, sufre esclerosis múltiple desde hace más de tres décadas. Pidió acogerse a su derecho a la eutanasia, aprobada por el hospital clínico de Santiago, pero para Carmen, su madre, no abrió la puerta a los encargados de trasladar a su hija al hospital.

Y es que la señora ha expresado su miedo de quedarse sola. Además, asegura que los médicos mienten, y ha recurrido el procedimiento para evitar su muerte. Este viernes, ambas han hablado en TardeAR.

"Me opongo porque está bien. Puede estar mucho peor, pero ahora mismo se encuentra normal. Le doy yo de comer, es cierto, y la ayudo para hacer las cosas, es cierto. Razona, habla y está bien", ha defendido Carmen para el programa de Telecinco.

La mujer sí está a favor de la Ley de Eutanasia, pero no quiere dejar marchar a su hija todavía: "Ella escribió sus últimas voluntades y dejó por escrito que en el momento en el que ella necesite ayuda mecánica para vivir que le quiten la vida, pero si puede por sí misma todavía no".

Por esta línea, ha defendido que mienten los médicos y los juristas que redactaron el documento oficial para que se procediera ya con la eutanasia: "Hicieron un informe con muchas mentiras: es mentira que esté encamada, que no pueda con los dolores, y que no pueda comer sólidos".

"Toma un paracetamol y le pasa ese dolor. Si tuvieran dolores muy fuertes no le pasarían. Yo tomo a veces naproxeno para los dolores y ella nunca lo ha tomado", ha justificado la madre de la convaleciente. Por esta línea, ha insistido: "Su deseo lo expuso en las últimas voluntades, y hay que respetarlo aunque ahora se vea peor en algunas cosas".

Por su parte, el equipo de TardeAR ha podido hablar con Belén antes de la conexión en directo. "Estoy ya cansada de estar cansada, de no poder hacer nada. Quiero descansar yo y dejarla a ella. No puedo comer sola, ni beber sola. Me vienen a ducharme. Va a peor. Por eso quiero acabar con esto", ha expresado la protagonista.

Después de que el programa retransmitiera las palabras de la mujer enferma, su madre ha expresado: "No reconozco la voz de mi hija. Ahora está agotada. Lleva desde las diez de la mañana de pie, y cuando está cansada habla más lento, pero estuvo aquí la logopeda y hablaba perfectamente" Incluso ha acusado al programa de "ralentizar la voz".

"Por la mañana se bebe medio litro de agua. No sé por qué dice que no puede beber. Bebe y come", ha continuado defendiendo. Por último ha repetido: "Unos médicos han permitido que se acepte la Ley de Eutanasia con mi hija con cosas que son mentiras. No puedo consentir que con mentiras se acabe con la vida de mi hija".