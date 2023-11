Estela Grande comunica que tiene que pasar por quirófano: "Estoy fatal"

La modelo Estela Grande ha anunciado a través de su perfil de Instagram que tiene que pasar por quirófano por un problema de salud. Ha sido la primera vez en la que la exmujer de Diego Matamoros ha hablado de este asunto y todavía no se conocen las razones exactas por las que tendrá que operarse.

La exconcursante de GH VIP 7 habló también de las dolorosas menstruaciones que sufre: "Me ha bajado la regla y yo tengo reglas muy malas. Ya os contaré, porque me tienen que operar. Entre eso, y el día de lluvia y viento...estoy fatal".

Esto ha dado a entender a sus seguidores que el motivo de su paso por quirófano puede estar relacionado con los terribles dolores que sufre durante el periodo.

Estela Grande ha dado visibilidad a una situación que sufren muchas mujeres cada mes y que ella en particular vive con mucho dolor. "El calor en la zona de los ovarios es lo que mejor me funciona. Por si os sirve, yo tengo un cojín de hiervas. Lo caliento y me lo pongo. Por supuesto, también me tomo la pastilla para el dolor, pero esto me va muy bien", comentó la modelo.

Habrá que esperar a conocer los avances de su operación y a que Estela Grande da más declaraciones sobre su paso por quirófano, del que se desconocer exactamente los motivos.