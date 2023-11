Verdeliss asusta a sus seguidores al compartir una foto desde el hospital: "La noche de Halloween todo cambió"

Verdeliss es una de las influencers más seguidas en España, con más de un millón de seguidores que han visto crecer a sus ocho hijos. Por eso, muchos de ellos se han preocupado en las últimas horas al suponer que alguno de los pequeños estaba en el hospital.

Todo comenzó cuando la creadora compartió una foto en la que se veía como apretaba una pequeña mano que tenía una vía puesta. Aunque no ha aclarado a quién pertenece, parece que es un problema serio de salud.

"La fiesta de Halloween fue de 10 y por la noche todo cambió. Acabo de 'cambiar de turno' en el hospital con Aritz", ha explicado escuetamente: "Aclaro que no voy a contar nada... ni qué, ni quién, ni cómo y de cara a las redes sociales, corro un tupido velo, todo seguirá igual".

Verdeliss preocupa con una foto desde el hospital. INSTAGRAM

Una decisión que sus seguidores han sabido respetar después de que hace unos días compartiera un comunicado en el que aseguraba que quería cambiar su estilo de publicaciones para mostrar menos de la vida diaria de sus hijos.

En las últimas horas, ha anunciado que, después de días desaparecida, su cuenta volvería a la normalidad sin dar ningún detalle de lo ocurrido estos días en el hospital.

"He tenido que bloquear a cuatro personas que me han exigido explicaciones", se ha quejado antes de comentar que "nunca había vivido algo tan impactante": "Ha sido bastante intenso, es algo que va a ser ahí y que no sé como va a continuar".

Por eso, no le "ha salido" compartir nada. "Lamento quien desee otro tipo de exposición... pero es un camino que hace tiempo decidí tomar", ha comunicado de nuevo a sus seguidores.

Un cambio que viene después de muchos meses de críticas por otro tipo de cuentas que abocan por una infancia sin redes sociales y piden a las influencers que no muestren ni se aprovechen de los pequeños para sus publicaciones.