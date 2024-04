'Supervivientes' expulsa a otro concursante, lo que apena a sus compañeros "independientemente de las peleas"

La última gala de Supervivientes dejó un nuevo expulsado definitivo, uno de los concursantes que viven en la llamada Playa Limbo, a donde van quienes han sido expulsados del concurso en primera instancia.

En la picota estaban los tres habitantes de esa playa, que es una suerte de segunda oportunidad para los que salen del concurso oficial, Arantxa del Sol, Kike Calleja y Kiko Jiménez.

La modelo y presentadora era la primera que se ganaba el beneplácito de la audiencia para seguir en Honduras, así que la eliminación quedaba entre Jiménez y Calleja.

Este último había dejado al menos dos grandes compañeras que mostraron su tristeza por su posible expulsión definitiva, entre ellas, Arantxa del Sol. "Le he cogido mucho cariño desde la primera playa en la que nos tocó juntos y me he emocionado al pensar que se puede marchar", decía.

En la otra playa Laura Matamoros también se pronunciaba en esos términos. "Independientemente de las peleas que tengamos Kiko y yo, cualquiera que se vaya me da mucha pena, pero con Kike tengo una química que me da mucha energía y me da mucha pena pensar que se puede ir él".

Justo antes de la expulsión, ambos nominados podían hablar con sus familiares. Calleja recibía unas palabras de su mujer, Raquel Abad. "Estoy muy orgullosa de ti, eres el mejor del mundo, si vienes te voy a estar esperando con los brazos más que abiertos", le decía, ante la emoción del periodista que decía que ella es la mujer de su vida.

Finalmente la presentadora, Sandra Barneda, tomaba la palabra para anunciar quién se iba. "El público de Supervivientes, con sus votos en la app de Mitele, ha decidido que el expulsado definitivo sea... Kike Calleja", anunciaba.