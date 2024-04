Laura Matamoros carga contra Dulceida y Madame de Rosa desde 'Supervivientes': "Tengo identidad propia"

Laura Matamoros ha cargado contra los Premios Ídolo y, en concreto, contra Dulceida, su organizadora, y Madame de Rosa, una de sus últimas premiadas.

Lo ha hecho desde Supervivientes, donde ha asegurado que no estaba invitada a la última edición de los premios. "Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también", explicaba, visiblemente molesta.

"El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo. Y mira que me llevaba bien con ella”, añadía, dejando claro que se trataba de Madame de Rosa, ya que es la que ganó uno de los premios el año pasado y la que pronunció la frase que a Laura Matamoros le había sentado tan mal.

"Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de, ni hija de. Me pillé un mosqueo... Y mira que la quería", aseguraba la concursante, muy cabreada. "Yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabree bastante. Nos dejó a todas como… Me sentó fatal, Ángela, que lo sepas", explicaba.

De esta forma, la habitante de Playa Limbo concluía su discurso volviendo a repetir su argumento. "Ella es amiga de. Todos somos de. Ahora tengo una nueva madrastra de, soy madre de... Entonces, en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso. Vamos a dejarlo ahí", zanjaba Matamoros.