Primeras imágenes de Julián Muñoz, "muy desmejorado", tras casi un mes hospitalizado

Después de su paso por el hospital y de haber sido dado de alto tras un casi un mes ingresado, Julián Muñoz, cuyo estado de salud es bastante delicado, ha sido captado por las cámaras de televisión.

Ha sido el programa Fiesta el que, en exclusiva, ha emitido unas imágenes del exalcalde de Marbella, las primeras de él, tras su recaída. En ellas se puede ver cómo se encuentra realmente Julián Muñoz, "visiblemente desmejorado" por lo sucedido, tilda el espacio de Telecinco.

Según ha informado el programa, Muñoz, en compañía de su nieto y oculto bajo una gorra, fue captado en el momento de abandonar el centro sanitario. Después, entra con cierta dificultad en el vehículo y se marchan a casa de su hija, donde está siendo cuidado.

El pasado martes, el propio exalcalde de Marbella se pronunció sobre cómo se encontraba en directo en Así es la vida: la expareja de Isabel Pantoja habló por teléfono con una de las colaboradoras, Gema Fernández.

La periodista salió de plató para conversar tranquilamente con Muñoz, y cuando volvió a su asiento ha retransmitido las palabras del expolítico: "Yo he hablado muchísimo con él este tiempo, y ha sido considerado y me ha llamado".

"No quiere entrar [al programa], nos respeta muchísimo, pero me ha llamado la atención una frase: 'No soy nadie para que os preocupéis por mí'", retransmitió la periodista.

"Lo agradezco. Estoy bien, intentando recuperarme rodeado de los míos y ahora quiero estar tranquilo", le dijo Julián Muñoz a Gema Fernández. "Él está volcado con su familia, y su familia está muy bien con él y no le guarda rencor", destacó la periodista, haciendo referencia así a la separación del expolítico con Maite Zaldívar.

La colaboradora también contó cómo había notado a Julián Muñoz al teléfono: "Hablaba despacito. Me ha sorprendido mucho que haya cogido el teléfono, pero le escucho bien, me alegro. Y significa que se está recuperando".