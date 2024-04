Todos están muy pendientes del estado de salud de Julián Muñoz, quien salió recientemente del hospital después de estar varias semanas ingresado por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, parece que el expolítico continuaba, ya en casa, todavía en un estado delicado.

Y, este martes, el propio exalcalde de Marbella se ha pronunciado sobre cómo se encuentra en directo en Así es la vida: la expareja de Isabel Pantoja ha hablado por teléfono con una de las colaboradoras, Gema Fernández.

La periodista ha salido de plató para conversar tranquilamente con Muñoz, y cuando ha vuelto a su asiento ha retransmitido las palabras del expolítico: "Yo he hablado muchísimo con él este tiempo, y ha sido considerado y me ha llamado".

"No quiere entrar [al programa], nos respeta muchísimo, pero me ha llamado la atención una frase: 'No soy nadie para que os preocupéis por mí'", ha retransmitido la periodista.

"Lo agradezco. Estoy bien, intentando recuperarme rodeado de los míos y ahora quiero estar tranquilo", le ha dicho Julián Muñoz a Gema Fernández. "Él está volcado con su familia, y su familia está muy bien con él y no le guarda rencor", ha destacado la periodista, haciendo referencia así a la separación del expolítico con Maite Zaldívar.

La colaboradora también ha contado cómo ha notado a Julián Muñoz al teléfono: "Hablaba despacito. Me ha sorprendido mucho que haya cogido el teléfono, pero le escucho bien, me alegro. Y significa que se está recuperando".