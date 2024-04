Los requisitos que debería cumplir Isabel Pantoja para cobrar una pensión de viudedad cuando muera Julián Muñoz

La enfermedad de Julián Muñoz, que recibió el alta hospitalaria para seguir, en su casa, recibiendo el tratamiento por su insuficiencia respiratoria, ha generado un gran revuelo en nuestro país. El exalcade de Marbella se encuentra acompañado por su exmujer, Maite Zaldívar, y sus hijas.

Sin embargo, ahora, dado el delicado estado de salud de Julián Muñoz, son muchas las preguntas que sobrevuelan. Una de ellas, si Isabel Pantoja tendría derecho, o no, a cobrar una pensión de viudedad en el caso de que el expolítico fallezca.

Así, este lunes, la abogada Beatriz de Vicente ha explicado en el plató de Espejo Público cuáles tendrían que ser las condiciones que debería cumplir la cantante, que cuenta con un documento con el que Julián Muñoz demostró su arraigo con el exterior al confirmar que Isabel Pantoja era su pareja.

Cabe destacar que Isabel Pantoja ha cobrado más de 91.400 euros de la pensión de viudedad que le correspondía por el fallecimiento de Paquirri, lo que supuso una cantidad de 206 euros al mes y que ha percibido desde 1987 hasta la actualidad.

"Como pareja de hecho, desde el año 2008, existe la posibilidad de pedir una pensión de viudedad, pero hay que acreditar una serie de circunstancias", ha comenzado explicando Beatriz de Vicente que, además, ha señalado que entre estas condiciones se encuentra la necesidad haber pasado "cinco años de convivencia y nunca ininterrumpida".

"Ya te digo yo que no lo cumple. Isabel empieza con Julián en 2003 y acaban en 2009, serían seis años. Pero se interrumpe por la cárcel", ha destacado Gema López.

Por su parte, la abogada ha revelado el otro requisito que debería cumplir la cantante: "Que estén en un registro, que puede ser de la comunidad autónoma, que en este caso sería la Junta de Andalucía, o del Ayuntamiento de Marbella, donde se inscriben como pareja de hecho".

Así, Beatriz de Vicente ha concluido que Isabel Pantoja no cumpliría los requisitos al no haber convivido ininterrumpidamente durante cinco años con Julián Muñoz. Además, la abogada ha destacado que, en el caso de poder cobrar esa pensión de viudedad, "se cobra entre entre un 56% y un 70% de la base de cotización de la pareja fallecida": "Para poder cobrar una pensión, también el fallecido debe cumplir una serie de circunstancias".

Finalmente, la letrada ha destacado que "en principio", no se pueden cobrar dos pensiones de viudedad a la vez: "La pensión de viudedad es compatible con cualquier otro tipo de pensión que no sea de viudedad. Lo que ella sí podría es elegir porque si la de Paquirri le resulta muy baja y con esta saca más, podría cambiarla, pero no hacerlas convivir".