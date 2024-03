Miguel Ángel Revilla, sobre el fichaje de Leguina por Ayuso: "Acabar con un sueldazo en un organismo inútil me parece inmoral"

El ambiente de crispación que se vive en el Congreso de los Diputados está comenzando a aburrir a la ciudadanía y así lo ha hecho saber, este miércoles, Miguel Ángel Revilla durante su intervención en La mirada crítica.

"Momentos tensos siempre ha habido. Cualquier tiempo pasado fue mejor, otros dicen que fue peor... crispación ha habido siempre, pero ahora la degradación es un espectáculo bochornoso. El ejemplo que se está dando ahora es lamentable", ha señalado el político.

Asimismo, Revilla ha comentado cuál es el sentir de la ciudadanía española: "Lo que la gente me traslada en la calle es cabreo, indignación, un deterioro de la opinión hacia la clase política muy generalizado. La imagen es lamentable con mayúsculas".

"Aquí hay un problema inicial por parte del PP que pensaba, una semana antes de las elecciones, que iba a ganar holgadamente, lo que daban las encuestas, que se había producido un cambio. Lo que ocurrió fue que se precipitaron en algunas comunidades autónomas en hacer pactos con Vox y la mayoría tiene miedo de que eso suceda, por lo que esto hizo un vuelco que le hiciese imposible ganar las elecciones", ha agregado el político.

"Esto origina el problema inicial de un partido democrático y el PP no lo ha aceptado desde el primer momento de una manera normal. Una de las cosas que me traslada la gente es preguntarse por qué es posible que los dos grandes líderes que originaron el procés tienen a uno que se puede presentar a las elecciones y el que se ha pasado cuatro años en la cárcel no puede, cuando al menos ha tenido la dignidad de afrontar los cargos", ha destacado el expresidente de Cantabria.

"Mi duda es: si los catalanes en ese duelo Junts va por un lado y Esquerra por otro, ¿va a primar el que se ha fugado frente al que ha asumido una condena? Las contradicciones, la gente no las entiende", ha añadido Revilla.

Finalmente, el expresidente cántabro ha dado su opinión con respecto al fichaje de Joaquín Leguina, exmilitante socialista, por el equipo de Isabel Díaz Ayuso: "Me he quedado perplejo. Se puede discrepar, pero acabar con un sueldazo en un organismo inútil creado para complacer a determinadas personas... a mí esto me parece otro de los factores que originan la desmoralización".