Lorena García y Samanta Villar confiesan haber sido infieles a sus parejas en alguna ocasión

Las infidelidades suelen ser un punto de inflexión en las parejas que, tras este gran bache, deciden continuar con su amor o, por el contrario, optan por tomar caminos completamente separados ante la ruptura de la confianza.

Este martes, Espejo Público ha contactado con Dica y Mauro, una pareja que, tras doce años juntos, descubrió que uno de ellos había sido infiel al otro: "Fue entonces cuando empezó ese ping pong de creencias. ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Esto se perdona? ¿No se perdona? Los dos sentimos que ninguno quería irse".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han mantenido un debate acerca de si perdonarían una infidelidad por parte de sus parejas o no. Así, Lorena García y Samanta Villar han confesado que han sido infieles en alguna ocasión; mientras que Gonzalo Miró y Ángel Antonio Herrera han coincidido en que "nunca jamás".

Asimismo, los dos hombres han apuntado que "siempre" habían perdonado cuando sus parejas les habían engañado con otras personas; mientras que Lorena García ha confesado que a ella le dijeron la típica frase: "No es lo que parece". Samanta, por su parte, ha señalado que esa pareja nunca le había pedido perdón: "No tengo nada contra este cabrón".

Finalmente, los colaboradores han respondido a una última pregunta: "¿Segunda oportunidad o si te he visto no me acuerdo?". Gonzalo ha destacado: "Yo nunca perdonaría que me lo cuentes"; mientras que Lorena ha tenido claro que su decisión sería "romper" la relación. Finalmente, Ángel Antonio Herrera ha confesado que "depende del amor".