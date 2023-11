Soy Camarero explica la situación del sector hostelero en España: "Hay ganas de trabajar, pero no hay ganas de ser explotados"

El mundo de la hostelería es especialmente duro para los camareros, especialmente en las zonas más turísticas, como puede pasar en Andalucía. Y es que, de acuerdo a los datos recogidos, el 42% de los contratos de este tipo son temporales, y, solo entre 2018 y 2020 se descubrió que más de 10.000 de contratos eran fraudulentos.

Una situación muy dura de la que ha hablado Jesús, conocido en Twitter (X) como Soy Camarero. Desde hace ya seis años, el joven utiliza sus redes sociales como plataforma para denunciar todos los problemas de su sector.

"Empecé como algo de humor y los mismos seguidores me pedían que expusiera sus casos de explotación laboral" comenzaba a explicar en el programa Fuera de Cobertura, de Cuatro. Y es que, desde sus inicios, es uno de los mayores referentes de las injusticias de la hostelería: "Me he ido convirtiendo en portavoz de los camareros de este país. Estoy bastante orgulloso porque es algo que me hubiera gustado tener a mí cuando era camarero".

Muchos camareros aseguran que las situaciones laborables en la hostelería, es precaria y mal pagada



En el programa, Jesús ha hecho un análisis del porqué de la mala situación de su sector. Como así ha explicado, el problema principal "no es que falten camareros" porque el gran fallo son las duras condiciones laborales que hacen que de este trabajo algo precario.

"Lo que faltan son empresarios. La mayoría de los hosteleros que se hacen llamar empresarios no lo son. Son gente que tiene un poco de dinero, se abren un negocio y lo hacen viable a partir de la explotación laboral", ha sentenciado duramente el joven.

Como el mismo ha demostrado tras llevar casi una década como divulgador, lo que ocurre es que muchos empresarios no siguen las condiciones mínimas y buscan todo tipo de escusas: "Hay ganas de trabajar, pero no hay ganas de ser explotados y de seguir siendo esclavos. En vez de arreglar las condiciones, el presidente de la hostelería de Cádiz quiere traer a gente de Marruecos porque, según él, no encuentra camareros".