El lema popular 'el cliente siempre tiene la razón' es una frase a la que recurren muchos comensales en los restaurantes para justificar sus pretensiones hacia el camarero y uno de ellos le ha dado la vuelta a este dicho explicando lo que le ha pasado con un cliente.

El usuario de Tik Tok, Soyfelber, ha compartido un video en el que describe la escena que se le presentó cuando un grupo de cuatro personas pidieron el menú del día, en el que estaba incluido un plato de espaguetis a la boloñesa que uno de ellos decidió pedir.

"He sacado toda la comida, han empezado a comer y de repente mi madre me ha traído un plato de vuelta de los espaguetis a la boloñesa que no le gustaban y que por favor se lo cambiase por unos espárragos con jamón", ha comenzado.

El joven ha continuado asegurando que no tiene "ningún problema" en hacer el cambio, pero no va a "permitir que se rían de mí" porque "no podemos ser tan tontos" ya que el cliente había devuelto "medio plato" de la comida.

"Te voy a dar medio plato de espárragos con jamón y así lo he hecho. Ya sé que muchos me vais a decir: pero eso está mal, porque así no se hacen las cosas, los clientes siempre tienen razón. Pues no. Lo siento, pero no" ha reivindicado el camarero.

El joven ha continuado con su reflexión: "Yo te prometo que si te comes un poco, cuatro cucharadas y dices: es que de verdad que no me gustan. Sin ningún problema te los cambio, te pido perdón porque no te haya gustado y lo que tú quieras, pero lo que no puedes hacer es traerme más de medio plato comido con que no me ha gustado".