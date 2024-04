Sorpresas y emoción en la segunda gala de 'Tu cara me suena 11': este es el inesperado ganador

La edición número 11 de Tu cara me suena comenzó la semana pasada con un nivel que parecía imposible de superar después de que Raquel Sánchez Silva se posicionase como una de las favoritas del público tras su imitación de Zorra. Sin embargo, este viernes, durante la segunda gala, los concursantes han sabido superarse y en especial Raoul Vázquez quien ha captado la atención de los telespectadores con su puesta en escena de Bad Gyal.

El jurado, por su parte, mostró predilección por David Bustamante, quien se hizo finalmente con la victoria tras emocionar a todo el plató con una imitación a Nino Bravo. Además, los jueces también hicieron cábalas sobre quién podría ser el ganador definitivo del programa. Ángel Llàcer escogió desde el principio a Juanra Bonet.

Las risas llegaron de la mano de Valeria Ros, quien compartió las últimas posiciones del ranking junto a Miguel Lago, otro de los concursantes que regaló uno de los momentos más emotivos de la noche.

Juanra Bonet sorprende y Miguel Lago Emociona

Juanra Bonet fue el primero en actuar durante la segunda gala de Tu cara me suena 11 poniéndose en la piel de Pitbull y Christina Aguilera, la cual fue interpretada por su amiga Lorena Gómez. Ambos intentaron sorprender al jurado interpretando el hit Feel this moment. "En la grabación que hemos utilizado de referencia Christina Aguilera pega un gallo descomunal, y ella no, ella lo hace limpio perfecto", aseguró el catalán. A lo que Ángel Llàcer contestó subiéndose a la mesa: "Juanra, tú puedes ganar este programa".

Después, la ganadora de la semana pasada, Julia Medina, saltó al escenario para imitar a Tini. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de ser una actuación correcta, pasó desapercibida para el jurado del programa. Entonces, llegó el turno de Miguel Lago, que tenía la tarea de interpretar Daniel Diges en un dúo junto al propio artista. "Cuando ya vamos teniendo una edad encontrar amigos es muy difícil, entonces encontrarlo a él, encontrar a su esposa, encontrar a sus hijos y ver cómo juegan con los míos… Es que lo quiero mucho", explicó emocionado Lago sobre su relación con Diges.

Daniel Diges y Miguel Lago. TCMS

Raquel Sánchez Silva no convence al jurado

Después de hacer una de las actuaciones más comentadas por el público durante la gala 1, todas las expectativas estaban puestas en Raquel Sánchez Silva. Esta semana tenía que interpretar Jenny from the block, pero en esta ocasión, no terminó de calar. "El tema habla de los orígenes de Jennifer López en el Bronx… ¿tú no eres un poquito más pija?", dijo el presentador del programa, Manel Fuentes. "No entiendo en qué momento habéis pensado que no tengo calle", replicaba la concursante.

Raquel Sánchez Silva como Jennifer López. TCMS

Tras ella. Supremme De Luxe ofreció su mejor versión de Marta Sánchez en Olé Olé. "Estás un poco Marisa Paredes", bromeó Carlos Latre antes de dar su peculiar enhorabuena a la drag queen. En el ecuador del programa, Valeria Ros trajo hasta el plató a Nathy Peluso en una recreación del video de Mafiosa al que le puso un toque de humor. "A ti esta canción se te ha hecho larga, a ti y a nosotros… ya no podías con tu alma. Has empezado súper bien y al final eras como Yolanda Ramos", criticó Ángel Llàcer.

La séptima actuación de la noche estuvo protagonizada por Conchita, que esta semana tenía el reto de imitar a Cindy Lauper. Aún así, todos los miembros del jurado coincidieron en la dificultad vocal de interpretar a Lauper

Raoul Vázquez acapara miradas y el ganador emociona

Raoul Vázquez se enfrentó a una de las actuaciones más difíciles de la noche al ponerse en la piel de Bad Gyal. Con autotune a tope, minifalda y una peluca kilométrica, el concursante acaparó las miradas del jurado y los espectadores del programa. "He perdido todas las uñas", señaló Raoul nada más acabar su actuación. "Si Bustamante no te echa la pata por encima, mi 12 lo tienes tú", sentenció Lolita Flores en su valoración a la actuación el extriunfito.

Raoul Vázquez como Bad Gyal. TCMS

Sin embargo, Bustamante acabó alzándose con la victoria de la noche con su emotiva versión de Nino Bravo. "Que hayan pasado 23 años desde que arrancaste en Operación Triunfo y que decidas 23 años más tarde volver a jugar en un concurso musical y regalarnos lo que has hecho esta noche…", valoró Manel Fuentes, tras ver como Chenoa no podía reprimir las lágrimas.

"Era el señor Bustamante, con 19 añitos, con un vozarrón muy incontrolado todavía, pero 23 años después con una carrera ya hecha y queriendo venir a jugar se luce con un Mi tierra tan bien cantado a todos los niveles como es en esa voz preciosa de David Bustamante", señaló la exconcursante de OT. Finalmente, David Bustamante entregó los 3.000 euros del benéfico premio a la fundación Pequeño Deseo.

Bustamante imita a Nino Bravo. TCMS

Calificación final de la gala

David Bustamante: 24

Raoul Vázquez: 22

Miguel Lago: 19

Juanra Bonet: 19

Julia Medina: 16

Supremme de Luxe: 14

Conchita: 12

Raquel Sánchez Silva: 9

Valeria Ros: 9

Clasificación general