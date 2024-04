'Tu cara me suena 11' ya tiene sustituta para Àngel Llàcer durante su ingreso hospitalario por una infección

Apenas ha estrenado un programa, pero ya se han visto obligados a cambiar sus planes de rodaje. Tu cara me suena 11 ha movido ficha rápidamente ante la baja del presidente de su jurado, Àngel Llàcer, que se encuentra hospitalizado, pero ya tiene sustituta, un rostro muy habitual en el programa.

Según contó él mismo a El matí de Catalunya Ràdio, está ingresado en la Clínica Ruber de Madrid debido a una infección intestinal por Shigella que contrajo en el viaje que hizo en febrero a Vietnam. Y, aunque inicialmente "los médicos no sabían qué tenía", comienza a recuperarse tras tomar tres antibióticos.

Esto hizo pensar rápidamente en el talent de Antena 3, el cual se estrenó el pasado viernes, aunque lo hizo con ya tres galas grabadas. Sin embargo, para no ir justos con las grabaciones, parece que, en lugar de paralizar el rodaje, decidieron buscarle alguien que le reemplace en este tiempo.

"Los martes grabo Tu cara me suena y hoy ya no he ido, así que estaré dos semanas sin ir", contó este 16 de abril. Por tanto, ya esta misma semana ha sido sustituido por nada más y nada menos que Silvia Abril, tal y como informa Atresmedia.

La cómica, que participó en la cuarta edición, es uno de los rostros más queridos del programa. No solo por el humor que demostró en sus actuaciones en 2015, sino por las veces que ha vuelto a llevar su gracia natural al plató como invitada y como jurado.

No son pocas las veces que se ha sentado en la mesa de los jueces, tanto en especiales del formato como para ocupar el hueco que dejó temporalmente otro miembro. Y, en este caso, ocupará la silla del presidente, por lo que su opinión podría ser clave en caso de empate.