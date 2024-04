Àngel Llàcer se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid debido a una infección que se originó en Vietnam, tal y como él mismo ha contado en El matí de Catalunya Ràdio.

"Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal", ha revelado. "Los médicos no sabían qué tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre".

