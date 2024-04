El sorprendente mensaje de Bárbara Rey sobre el concurso de su hijo, Ángel Cristo, en 'Supervivientes': "Moriré queriéndole"

Alexia Rivas recibió un mensaje en pleno directo durante la noche del domingo en Supervivientes: Conexión Honduras. La colaboradora se lo transmitió a Sandra Barneda en privado, y esta decidió contar el bombazo.

La chica contaba con el permiso de la emisora del mensaje para leerlo en alto. Bárbara Rey le había escrito, y de esta forma dado sus primeras declaraciones sobre el concurso de su hijo, Ángel Cristo, en Supervivientes.

"Me alegra muchísimo cómo está evolucionando mi hijo, lo que ha dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso", explicaba Bárbara en el mensaje. "Le deseo es lo mejor del mundo, es mi hijo y me moriré queriéndole".

La vedette comunicaba su deseo de que su hijo ganase el concurso: "Es difícil, pero todo puede pasar". Además, afirmaba que cada día era mejor superviviente.

Aunque el mensaje lo recibió Alexia, fue la presentadora quien leyó el mensaje. "Para mí es un mensaje precioso que la honra mucho", opinaba Rivas, ya que el mensaje fue dirigido a ella.