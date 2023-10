Sonsoles Ónega se sincera con Joaquín sobre su etapa en Telecinco como presentadora de 'Ya es mediodía': "Lloraba cada noche"

Sonsoles Ónega fue la última invitada al programa Joaquín, el Novato durante la noche del jueves en Antena 3. La presentadora de televisión se ha sentado junto al exfutbolista en una entrevista de lo más sincera en la que ha abordado, entre muchos otros temas, su trayectoria profesional.

Y es que, aunque se ha mostrado muy feliz en su actual etapa en Antena 3, la que fuera presentadora de Ya es mediodía también ha recordado con cierta amargura la época que vivió en la cadena rival, en Telecinco, en la que trabajó durante varios años hasta que dio el salto a Atresmedia con su propio programa, Y ahora Sonsoles.

Tal y como ella misma ha reconocido, llegó un momento de su etapa en Mediaset en el que sentía tanta angustia que lloraba en casa cada noche. Concretamente, la periodista se ha remontado a cuando, tras trabajar durante varios años en Informativos Telecinco junto al Congreso de los Diputados, abandonó su faceta como reportera para convertirse en presentadora, poniéndose al frente de Ya es mediodía.

Un gran salto profesional que, sin embargo, la comunicadora ha confesado que no supo gestionar correctamente, debido a la presión a la que se vio sometida. "Era enfrentarme a lo desconocido. Eso me daba mucho miedo. Aquello fue un momento clave en mi carrera. Evidentemente, yo sabía que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura", le ha relatado Sonsoles al deportista.

En este punto delicado de la presentación, la presentadora ha destacado la época más difícil de su carrera. "El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y me preguntaba '¿Pero qué necesidad?", ha reconocido la ganadora del Planeta 2023.

"Yo sabía hacer mis crónicas, mis 25 segundos para Pedro Piqueras, y el oficio que implica ser reportero, pero el plató tiene otras reglas", ha comentado, haciendo hincapié en la importancia que cobran "los datos de audiencia". "Sientes que es tu responsabilidad y que si no hay un buen dato es por tu culpa", ha explicado la que fuera presentadora de Ya son las ocho.

Sonsoles como presentadora de 'realities'

Antes de dar un volantazo en su carrera incorporándose a Antena 3, Sonsoles Ónega llegó a conducir también formatos de entretenimiento, como el caso del reality de La casa fuerte. Con respecto a esta nueva faceta, la presentadora ha mostrado sentimientos encontrados.

"El entretenimiento es muy complicado. Hacer realities fue una experiencia enriquecedora, que me permitió valorar lo difícil que es hacerlo", ha recordado la periodista, poniendo el foco en el aprendizaje que supuso para ella.

"Yo tenía un perfil muy marcado de periodista de actualidad y hubo gente que criticó lo del reality. Ahí te das cuenta de que los prejuicios lo único que hacen es paralizarte. Tú vas a seguir siendo tú haciendo un reality, un programa de actualidad o estando de reportera en la calle", ha explicado la comunicadora durante su cita en Joaquín, el Novato.