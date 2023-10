Joaquín Torres estalla en 'Espejo público' contra Cristina Tárrega: "Me ha hecho magia negra, está tarada perdida"

Este jueves, la magia llenó el plató de Espejo público, pues Diego Revuelta visitó a un santero para hacerse una limpieza espiritual y también contactó con una mujer que decía haber sido estafada por uno de estos curanderos. Sin embargo, en el contexto de este reportaje, Joaquín Torres explicó su experiencia con la magia, que estaba vinculada a un rostro muy conocido de la televisión.

"A mí me han hecho magia negra, una persona muy conocida en la televisión. Una loca, loquísima", espetó el arquitecto. El colaborador aseguró que visitó a un santero que le dijo que se protegiese, pues le habían echado un mal de ojo: "Me dijo que habían metido no sé qué en una nevera".

"Espera, esto no lo puedo dejar aquí. ¿Que te habían congelado en la nevera?", preguntó Susanna Griso, queriendo saber más. Sin embargo, parece que rápidamente se arrepintió de insistir, pues se echó las manos a la cara cuando él reveló el nombre de la persona a la que se refería.

"Fue Cristina Tárrega, que está tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí", confesó. "El santero que trataba con Cristina hizo no sé qué rito. Me hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela".

"Tengo las pruebas del santero que me lo contó. Me había cogido el nombre, lo había metido en el congelador. Y cosas mucho más terribles. Me parece que hace falta estar muy loco", opinó. "Me había hecho de todo. Cuando uno entra en esa paranoia, creo que no sabes dónde está el final".