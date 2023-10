Cocina, estrés y exigencia son algunos de los ingredientes de MasterChef Celebrity, pero también la emoción es uno de sus elementos más recurrentes. No son pocas las veces que los aspirantes se emocionan, ya sea al despedir a un compañero o recordar un momento bonito de su vida, pero también al contar anécdotas más tristes.

Fue durante la prueba de exteriores donde Toñi Moreno quiso preguntarle a Blanca Romero por su boda con Cayetano Rivera en el año 2000, sin saber que eso provocaría que todos los presentes se echaran a llorar.

La presentadora recordó el look de la actriz, especialmente el peinado: "Entonces todas las novias llevaban el pelo recogido y tú ibas con la melena suelta". "Sí, y una goma horrible que llevaba detrás", matizó la modelo. "¿Y por qué te peinaste así?", preguntó la andaluza.

"Veníamos de un entierro, falleció viniendo para la boda mi primo de 29 años, que era un testigo de la boda", reveló Blanca Romero. "Que en paz descanses, Iván, qué grande eres y qué guapo", añadió, mirando al cielo.

"No tenía ganas de peinarme ni de vestirme ni de ninguna pijada absurda. Fue en un accidente de coche", confesó y se echó a llorar, momento en el que Toñi Moreno y Eduardo Casanova la abrazaron y besaron para consolarla.

"Se le enterró una semana antes. Me dejó su regalo en la habitación", continuó recordando, haciendo llorar a sus compañeros. "Por eso me peiné ni me pinté", repitió. "Pues estabas preciosa", halagó la presentadora.