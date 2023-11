Sonsoles Ónega se ha ausentado este martes de Y ahora Sonsoles para firmar los ejemplares de su libro, Las hijas de la criada en Vigo, el cual ha ganado el Premio Planeta este 2023.

El magacín que presenta habitualmente la hija de Fernando Ónega ha sido conducido en su ausencia por Rebeca Haro, pero el equipo del programa se ha desplazado a la ciudad gallega para seguir de cerca la firma de libros de la periodista.

Y en el evento Sonsoles Ónega ha sorprendido con un emotivo momento en directo. "Me pilláis en un momento de profunda emoción. Me he encontrado con un lector que me ha dicho que las novelas de este año serán las últimas que lea porque se está quedando ciego", ha expresado.

Con la voz entrecortada, Ónega ha mostrado su "acumulación de emociones": "Acabo de dedicarle el libro, y son estas cosas que pasan cuando te encuentras con lectores apasionados y generosos que vienen a contarte su trocito de historia".

"Espero, 'Agustiño', que no sea tu última novela aunque la mirada se te esté nublando", le ha dedicado Sonsoles al lector. Tanto en plató como en la librería el hombre ha recibido un gran aplauso.