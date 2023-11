Sonsoles Ónega: "Para mí, el periodismo es gasolina para la literatura. Son vasos comunicantes que se alimentan uno de otro"

La Sonsoles periodista se parece mucho a la Ónega escritora. Ambas son expresivas, enérgicas, apasionadas y contienen muchas historias que pelean por salir a la superficie. Esas cualidades son también aplicables a sus personajes literarios. Los personajes de verdad los perfilan la actualidad y la realidad, mucho menos edificante que la escritura. Ahora estamos frente a la segunda 'versión' de la misma persona, cuya última novela ganó el pasado 15 de octubre el 72 Premio Planeta. Sonsoles Ónega (cumplirá 46 años el próximo día 30) tiene en sus manos la ficción que le ha supuesto uno de los reconocimientos más importantes y un premio de un millón de euros. Curiosamente, no hablamos de dinero en esta entrevista, interesadas como estamos en desmigar Las hijas de la criada que acaba de salir a la venta: dos niñas hijas del mismo padre y distintas madres son intercambiadas al nacer. Cada una de ellas vivirá la vida a la que la otra estaba destinada en la Galicia de comienzos de siglo, en un aserradero y luego en una conservera. Todo ese paisaje marino, pero también de pazos que ocultan secretos y de barcos que cruzan el Atlántico en busca de prosperidad y de silencio, emerge en este libro lleno de intrigas y de sentimientos, de dolor y de bondad, de venganzas y de amores. Sin dejarY ahora Sonsoles (Antena 3) la periodista y escritora comienza una gincana promocional que la llevará de aquí para allá, por tierra, mar y aire. Sus hijos la regañaron por no contarles que se había presentado al premio Planeta, pero ya la han perdonado. A ellos les dedica su logro, por esperarla sin condiciones. Ella, a su vez, hija y deudora de un veterano periodista como es Fernando Ónega, y amiga silente de la reina Letizia, espera que público y crítica la juzguen por su obra, no por otra cosa. "Jamás he vendido mi alma al diablo por publicar y no lo voy a hacer ahora". Palabra de premio Planeta 2023.

Las hijas de la criada es una novela muy coral y femenina. El peso de la trama y de las decisiones lo llevan las mujeres. ¿Es marca de la casa esta predisposición hacia ellas?Lo que es cierto es que en mis novelas son una constante las mujeres hechas a sí mismas, construidas en el sufrimiento. No sé por qué el pasado de las mujeres está construido sobre tanta lágrima, tanto desamor, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, tanta exigencia. Aunque quizás es retórico decir, no sé por qué. Claro que lo sé, a las mujeres les ha costado todo mucho más. En esta novela, las mujeres son personajes muy fuertes pero también muy frágiles, que parece que van a renunciar en algún momento.

Sonsoles Ónega cumplirá 46 años el próximo 30 de noviembre. JOSÉ GONZÁLEZ

El enigma que manda en todo el argumento se descubre enseguida, y así y con todo, la novela mantiene una tensión de la que el lector es cómplice absoluto. ¿Era su intención?De lo poco que había diseñado con antelación en esta novela, que se ha ido construyendo en movimiento, es decir, la novela iba creciendo con sucesos que han ido ocurriendo de verdad y que yo iba descubriendo mientras me documentaba, como la caza de la ballena, es que el lector y yo íbamos a ser los dueños. Era lo único que tenía claro. Partimos de un secreto que recorre la familia, la búsqueda de la verdad que el lector conoce.



Aunque el título es Las hijas de la criada, en plural, el grueso de la novela lo lleva una sola mujer de hechuras insobornable, capaz, coherente y resistente: doña Inés. ¿Se ha inspirado en alguien para este perfil tan nuclear?Doña Inés es la madre desgarrada; la criada sí es consciente de lo que ha pasado. Obra en conciencia, pero doña Inés es el personaje fundamental, aunque yo estoy enamorada de Clara. Doña Inés es la que sufre la ingratitud de una hija, el sinsabor de no poder abrazar a la otra hija; padece el dolor del abandono de su marido, la que se ve obligada a perdonar... En doña Inés, están todos los sentimientos posibles. Porque aunque parece que solo siente el bien, también es capaz de sentir envidia, odio. Construyo los personajes con algunos elementos biográficos porque mis abuelas, Angelita y Sole, eran mujeres mandonas, invadían y ocupaban mucho todo el espacio. Pero en mi familia no hay mujeres que hayan hecho nada extraordinario, como doña Inés. Sí han hecho lo extraordinario de la crianza. Yo me he criado mucho con mi abuela Sole, hemos pasado los veranos en la casona de mi abuela Angelita en una aldea de Vigo... Supongo que las empapo de mi vida, pero las ficciono mucho también.

Ónega no entiende la literatura sin el periodismo. JOSÉ GONZÁLEZ

Tres años es mucho para escribir una novela. ¿Ha viajado a todos los escenarios que describe en ella? ¿En qué ha invertido más tiempo?Galicia es un recurso constante. Lo que sí he hecho es viajar mucho a las zonas donde había conservas, he visitado el museo de la familia Masó, probablemente, junto con los Corbera, una de las familias industriales más importantes del mar. Cuando digo que es una novela en movimiento es porque yendo a los sitios es donde descubres cosas. También en las hemerotecas de los periódicos, no es la primera vez que recurro a ellas. La mejor textura que le puedes regalar a una novela ya estuvo en una crónica periodística.

Es también una historia social donde abundan situaciones que antes no se daban: la ecología, la igualdad salarial, los periodos de descanso en las fábricas, una escuela dentro de ellas...No es una crítica a unas condiciones sociales, es simplemente un reconocimiento a una mujer que sí pensaba en eso. Que no sé si existió, pero que pudo haber existido. Doña Inés se preocupa de esas cosas y para Clara lo más importante es que una mujer pueda escribir, leer y contar. Todo está en los libros. Y a esas mujeres que estaban en las fábricas, lo mejor que les podías legar es que aprendieran a conocer, contar, y escribir. Esto está presente en la novela como homenaje íntimo a lo que pudieron haber hecho y no hicieron.

Ha dicho que su personaje favorito es Clara. Pero, en dirección contraria, a un autor ¿le pueden llegar a caer mal sus propios personajes?Claro que puedes llegar a odiar, al menos yo, y a amar profundamente a un personaje. Y el lector creo que se da cuenta. Y está bien que esto sea así porque tú estás trasladando emociones al lector que no tienen por qué coincidir con las suyas. Y más cuando hay un narrador omnisciente que traslada tantas voces. Por algún lado la postura del escritor salta, y a mí me ha pasado, que siento más por una de las dos niñas. Aunque al final de la novela hay escenas que reconcilian al lector con las dos o con la que puede ser más odiosa.

Un momento de la entrevista para 20minutos con Sonsoles Ónega. JOSÉ GONZÁLEZ

Empieza ahora una gira agotadora, donde vendrán los elogios y también las críticas. ¿Cuánto teme a estas últimas?No soy inmune a la crítica y leo absolutamente todo lo que se dice... del libro. Lo mío me importa menos, siempre y cuando respeten a mi familia. Por mi familia mato y saco la espada y los defiendo como si no hubiera un mañana. Me gustaría que se respetara la novela, que se leyera, que se valorara, que se separaran mis dos carreras, como siempre se ha hecho hasta ahora. Y no entiendo por qué el planeta no debería hacer converger una y otra. Llevo trabajando en la tele 23 años y mi primera novela se publicó hace 18. No sé por qué el premio Planeta debería escupir ahora sobre una de mis facetas. Ojalá el lector lo entienda así y lea la novela. Habrá a quien le guste, y a quien no. Pero al menos que reconozcan el trabajo y lo separen de cualquier otro interés que a mí nunca me ha movido. No he vendido mi alma al diablo nunca por publicar y no lo voy a hacer ahora.

Pero tras su persona está su obra. ¿Le preocupa que alguien juzgue duramente sus formas, su guion, su manera de narrar...?

​Siempre estamos expuestos con cada una de las novelas a los que saben más que yo. Y yo de todas esas críticas aprendo. Eso no me da miedo. Me da mucho más miedo la siguiente novela, la responsabilidad de estar a la altura de esta. Pero me ha pasado con cada una de ellas, que siempre que publicas estás con el vértigo de cómo será recibida, cómo será leída y entendida. Ese miedo nunca te lo quitas y nunca debes quitártelo.

Sonsoles Ónega ha iniciado gira de promoción con el finalista, Alfonso Goizueta. JOSÉ GONZÁLEZ

Razones económicas aparte, aun siendo poderosas, ¿por qué se presenta alguien al Planeta cuando tiene un trabajo durísimo, hijos pequeños, poco tiempo, una gira exhausta por delante de hoteles y entrevistas sin fin...?De haber sabido que todo era tan exigente igual me lo hubiera planteado y mis jefes en Antena 3 también. El encaje de bolillo está siendo duro. Y no puede perjudicar ni aflojar en la tele. En mi caso, y en este caso, esta novela que ha sido abierta y cerrada tantas veces como quien va a un quirófano a que le operen, no tenía absolutamente nada que perder. Estoy segura de que la novela se habría publicado el año que viene, porque ya me tocaba. Y si no pasaba ahora, no iba a pasar nunca. Esa sensación de "no tienes nada que perder, inténtalo" y si no pasa nada, pues ya iremos al año que viene. Eso me dio la libertad absoluta, y el hecho de no compartirlo con nadie. Para qué vas a generar una expectativa que puede ser o no ser, que puede cumplirse o no. A mi hermana Cristina se lo conté el mismo domingo del premio y porque vino aterrada diciendo que se había filtrado, que estaba en las quinielas. Y le tuve que decir, "mira Cristina que soy finalista, ahí estamos con una novela que se titula Otoño sin ti (el primer título)" y no lo compartí con nadie. Ese día se enteró mi hermana. Lo que me dijo, siempre tan profesional, "Te habrás preparado algo por si acaso ¿no?". Y mi novio se enteró también ese día. Por qué vas a generar ese sufrimiento en los demás del tiempo de la espera, hasta el fallo.

¿Se ha planteado dejar el periodismo un día para centrarse solo en la escritura?De momento no, porque soy inmensamente feliz haciendo lo que hago en la tele. El periodismo para mí es gasolina para la literatura. Son vasos comunicantes que se alimentan uno de otro. No tanto el periodismo de la literatura, aunque a veces también. Así que mientras pueda, y el cuerpo me reserve energía suficiente para hacer las dos cosas, pienso seguir haciéndolo. Dicho esto, la tele expulsa a las mujeres antes que la literatura. Con lo cual será natural que termine abandonando antes la tele.



Para escribir, ya lo dijo Juan Eslava Galán, jurado de los Premios Planeta hay que leer o hay que vivir. ¿Cree en esa máxima?Vivir va con los años, no soy la misma que firmó su primera novela, indudablemente. No puedo decir que sea mi novela más madura porque es de perogrullo que lo es. Y la siguiente será más madura todavía. Como dijo Juan Eslava, según vas cumpliendo años se van dando las dos circunstancias: has leído y has vivido mucho más. Yo tengo tiempo para todo. Los veranos devoro los libros y en invierno se resiente un poco la velocidad lectora. Cuando estoy escribiendo leo mucho de lo que estoy escribiendo.