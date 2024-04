Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey: "Creo que mi madre debería visitar a la reina Sofía, podrían hablar del rey emérito"

Hace solo unos días, todos los medios de comunicación se hacían eco del ingreso de la reina Sofía en la clínica Ruber International de Madrid debido a una infección urinaria.

La casa real de nuestro país ha destacado que le evolución de Sofía está siendo "favorable" y "rápida"; además, Felipe VI, que ha acudido a visitarla a la clínica, ha señalado que se encuentra "animada". Por su parte, desde Espejo Público, Gema López ha explicado que algunas de las visitas que ha recibido la reina han sido "exprés".

Ante esto, Sofía Cristo, colaboradora del matinal de Antena 3, ha relacionado a su madre, Bárbara Rey, con este asunto: "Creo que mi madre debería ir a visitarla porque sería una visita larga y en condiciones. Hoy me he levantado animada".

"A lo mejor podrían hablar del emérito", ha recalcado la DJ que, con sus palabras, ha dejado ojipláticos al resto de sus compañeros. "Hoy estoy tontita, no me hagáis mucho caso", ha agregado la colaboradora del matinal de Antena 3.

Asimismo, la hija de Bárbara Rey ha destacado que está preocupada por el estado de la reina Sofía: "Tengo que decir que yo estoy muy preocupada por la reina porque las infecciones de orina a estas edades son hipermegapeligrosas". Ante esto, Gema López ha tranquilizado a la DJ asegurando que la dolencia de la exmonarca está controlada y se espera que reciba el alta en las próximas horas.

Por su parte, entre risas, Susanna Griso ha apuntado: "Viene cruzadita hoy Sofía. Parece que viene del mismo after del que venía el otro día Gonzalo Miró". Minutos después, la DJ ha sentenciado: "Esta noche me han pasado varias cosas. Una de ellas es que he pensado que soy la única compañera de este programa que es capaz de decir las cosas claras, tal y como las pienso".