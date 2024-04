Un entrevistado pregunta a Joaquín Prat dónde se compra la ropa: "No me gustan los hombres, eh, pero me gustan tus jerséis"

La denuncia de los vecinos de Pontevedra por los continuos problemas con un grupo de toxicómanos han llegado a Vamos a ver, desde donde Ramiro, uno de los denunciantes, ha explicado el malestar que se vive en la ciudad gallega.

"Gritan, pelean entre ellos... creo que la solución es poner zona azul enfrente, pero el alcalde no hace nada y, claro, la Policía viene aquí diciendo esto cuando es de nuestra propiedad. Está lleno de colillas, cervezas... hay gente muy agresiva", ha explicado Ramiro.

Sin embargo, si algo ha llamado la atención ha sido cuando, al final de la entrevista, Ramiro ha cambiado completamente de tema para dirigirse al presentador del matinal: "Joaquín, dime dónde compras los jerséis, que me gustan mucho".

"Tienes que darme la dirección. No me gustan los hombres, eh, pero me gustan tus jerséis", ha agregado el entrevistado. Entre risas, el periodista ha apuntado: "El de hoy me lo han criticado mucho porque llevo capucha. Creo que son de Zara... Coño. Luego me van a decir que estoy haciendo publicidad".

Finalmente, Patricia Pardo ha señalado: "Lo que es de expediente es que a Ramiro le guste tu capucha, lo siento, hoy no. Esto es tremendo... la capucha de hoy... es que va a llover en el plató".