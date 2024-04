Un ayuntamiento de Granada prohíbe a los vecinos acudir a la institución en pijama o bata: "¿Por qué discriminan a los gitanos?"

El Ayuntamiento de Marchal, en Granada, ha prohibido a los vecinos de la localidad que acudan a la institución ataviados con pijama y bata. Esta nueva norma no ha sentado bien a una parte de los ciudadanos que, este miércoles, han hablado con Vamos a ver.

Así, Cristina, una de las vecinas, ha señalado: "Hemos ido en bata y pijama muchísimas veces, pero siempre hemos ido limpias. Veo muy mal que pongan un cartel diciendo eso. Somos cuatro personas nada más. El Ayuntamiento está al lado de mi casa".

"¿Pero tú te crees que me va a dar tiempo a llevar al niño al colegio y a venir a arreglarme? Para mí, creo que esto es racismo. Cada uno va como le da la gana. Yendo limpio y respetando a las personas. ¿Por qué discriminas tanto a los gitanos? Encima, lo hacen por redes sociales", ha señalado Cristina.

Por su parte, Beatriz, otra de las vecinas, ha apuntado: "Esto es de muchísimo racismo. Aquí, en el pueblo, hay mucha gente muy racista. Cuando andamos por la calle, según vayas vestida, así te miran. Pero a mí me da igual porque siempre voy en condiciones, como cualquier otra persona. Últimamente han cambiado mucho las cosas en el pueblo y no sabemos por qué... no lo entiendo. Una falta de respeto puede ser, pero si está limpio no veo el problema".

"Llevo 17 años aquí, en Marchal, casada, con niños y nunca me han señalado. Esto viene de hace tres o cuatro meses. No le encuentro el significado a esto y menos a ponerlo hasta en redes sociales. Poco respeto hay por las personas. Yo veo ese letrero y va hacia los gitanos. Ayer me tuve que ir a otro pueblo para hacer trámites", ha agregado Cristina.

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Joaquín Prat ha destacado que no ve ningún problema; pero para Patricia Pardo no es correcto acudir a una institución sin cumplir con unas normas y llevar una vestimenta adecuada.