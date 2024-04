Carmen Borrego carga contra Paola Olmedo: "Mi hijo hace esto para salvar su matrimonio y actúa de manera condicionada"

El regreso de Carmen Borrego de Supervivientes ha supuesto que la colaboradora de televisión deje de hacer frente a los problemas de los Cayos Cochinos para, sin embargo, toparse con un enfrentamiento directo con su hijo y su nuera.

Justo antes de abandonar la isla, Borrego se enteró de la separación de su hijo, José María, y Paola Olmedo; pero lo que no esperaba era que estos hubieran decidido dar una exclusiva en la que culpaban de todos sus problemas a la hija de María Teresa Campos.

Este martes, Carmen Borrego ha regresado a su puesto como colaboradora del Club Social de Vamos a ver, desde donde ha explicado cómo se encuentra y en qué punto está la relación con su hijo.

Antes de hablar de su hijo, Borrego ha querido dar las gracias a su hermana, Terelu Campos que, además de defenderla, se encargó de darle la noticia de la exclusiva que había concedido José María: "No esperaba menos de ella y le agradezco mucho su apoyo. Quiero aclarar que yo no sabía nada de la entrevista de mi hijo y la mano de mi hermana era la mano de alguien que me conoce muy bien".

Tras esto, la colaboradora se ha dirigido directamente a Paola Olmedo, que todavía es la mujer de su hijo: "Si mi hijo quiere que pare yo a mi familia, que pare él a la suya. Paola es la que ha hablado de mí y no yo de ella".

Asimismo, ha dejado claro el motivo por el que cree que su hijo no deja de hablar mal de ella: "A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella (Paola) no es mi hija. Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico".