Andrea Levy, sobre su dependencia a los ansiolíticos: "Estos medicamentos tienen una cara B que acaba mostrando su venganza"

Las apariciones públicas de Andrea Levy, exportavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid, generaron una oleada de críticas dados los tartamudeos de la abogada que, tras estos episodios, tuvo que explicar que padece fibromialgia.

Este lunes, Andrea Levy ha visitado el plató de Espejo Público, donde ha explicado que lo pasó "mal en silencio": "Cuando me impulsaron a hacerlo público encontré un nuevo horizonte y recobré la estabilidad en mi vida".

"Desde la primera vez que fui a la consulta del médico y le dije que no me sentía como anteriormente... Yo notaba que estaban pasando cosas en mi cuerpo que yo no sabía entender y me dijeron que, efectivamente, tenía una enfermedad que se llama fibromialgia. A mí me sonaba, pero no sabía exactamente qué es", ha señalado la política.

Tal como ha explicado Levy, esta enfermedad afecta al normal desarrollo de la vida y, por tanto, tiene consecuencias en el día a día. Así, la política ha apuntado que acudió al médico porque no podía conciliar el sueño y el facultativo le indicó que todo era fruto del estrés por su trabajo. Por ello, le indicó que debía tomar ansiolíticos, unos medicamentos que también le indicaron para los dolores, provocados, según los expertos, de nuevo, por el estrés.

Todo ello llevó a que Andrea Levy cayese en una profunda depresión: "Esta es una cuestión que, lamentablemente, está sucediendo en nuestro país. España es el mayor consumidor de ansiolíticos, esto se ha incrementado después de la pandemia. Somos un país que tiene una gran calidad de vida, muchas horas de sol, las personas del resto del mundo envidian nuestra dieta mediterránea y lo bien que nos lo pasamos... ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo?".

"Creo que no se presta detenimiento a la hora de que alguien vaya a contar estas cosas a la consulta médica y, además, tenemos mucha tendencia a automedicarnos y a recomendar cómo se deben medicar otros. Cuidado porque estos medicamentos tienen una cara B que luego ofrece su venganza", ha agregado Andrea Levy.

"Yo quería hacer bien mi trabajo, me esforzaba por hacerlo a pesar de no haber dormido", ha explicado la política con respecto a sus polémicas intervenciones en las que no podía evitar trabarse frente al público.