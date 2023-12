Sofía Cristo carga contra Lecquio por las críticas a su madre: "Si tú no fueras familia de quien eres no estarías sentado en ese sofá"

Tras las declaraciones de Ángel Cristo en ¡De viernes!, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, siguen dando mucho que hablar. Así, este lunes, Sofía Cristo ha decidido responder a las acusaciones de Alessandro Lecquio.

Desde que el testimonio del hijo de Bárbara Rey salió a la luz, el conde no ha dudado en cargar contra la vedette y las supuestas maneras de 'educar' a sus hijos. De esta manera, Lecquio ha afirmado que si las fotografías entre la artista y otros hombres en situaciones íntimas las había llevado a cabo Ángel Cristo Junior, esto rozaría "el incesto".

Ante esto, este lunes, la DJ, desde el plató de Espejo Público, ha defendido a Ana Obregón ante la ausencia de Alessandro Lecquio al bautizo de su nieta, Ana Sandra: "Esta mujer tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No hace daño a nadie, pero vosotros os lo tomáis como si fuera culpable de algo".

"Que Lecquio salga en defensa... Yo, para tener a ese abuelo, preferiría no tener ningún abuelo. Deja muchísimo que desear. No me gusta opinar, pero como él lo hace con todos nosotros y de la manera menos empática...", ha agregado Sofía Cristo.

Asimismo, Gema López ha apuntado: "Yo no estoy de acuerdo con Alessandro Lecquio, que dice que quiere salir de todo esto cuando toda la vida se ha dedicado a esto, incluso, filtrando fotos y utilizando a mujeres. Ahora, la decisión de Alessandro no responde únicamente a la exclusiva. Él, desde el principio, no estaba de acuerdo con cosas que ha hecho Ana Obregón ni con el proceso y prefiere mantenerse al margen. También está en su derecho".

"A mí me gustaría, también, que se mantuviera al margen de muchísimas otras cosas que no tiene ni puñetera idea de comentar y que tuviera un poquito más de respeto, educación y empatía. Lo digo por alusiones globales. No puede haber más maldad en una persona a la hora de comentar. Yo puedo ser muy crítica con él si me da la gana porque yo no estoy diciendo por qué trabaja ahí. ¿Estás juzgando tú a mi madre? A lo mejor, si tú no fueras familia de quien eres no estarías ni sentado en ese sofá. A mí me hace muchísima gracia", ha añadido Sofía Cristo.

Finalmente, Pilar Vidal ha agregado que Lecquio es "familia lejana": "Es más cercano a la corona del Burger King que a la de Borbón". "Tú has salido en Interviú en la cama con una mujer, ¿qué tienes que juzgar o hablar tú de la familia de nadie?", ha sentenciado Sofía Cristo.