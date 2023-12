Elsa Tortonda, ganadora de 'La Voz': "Quiero seguir cantando y conociéndome porque me queda mucho por descubrir todavía"

El pasado viernes, Antena 3 emitió, en riguroso directo, la final de La Voz, donde Miguel Carrasco, Nereida Sanchón, Pablo Verdeguer y Elsa Tortonda lucharon por conquistar a la audiencia y alzarse con el trofeo de vencedor. Finalmente, gracias a los votos del público, fue Elsa quien se convirtió en ganadora del concurso.

Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, se atrevió con la interpretación del tema Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, con el que emocionó tanto a los presentes en el plató como a los espectadores que se encontraban en sus casa, que la hicieron ganadora.

Así, este lunes, la joven ha estado en el plató de Espejo Público, donde no ha dudado en recalcar que quiere seguir formándose para ser una gran artista: "Quiero seguir aprendiendo, trabajando y conociéndome. Aún me queda mucho por descubrir. Quiero seguir con mi esencia y que todo lo que se escuche de ahora en adelante sea con el sello de Elsa Tortonda".

Además, los colaboradores del matinal han recordado que no es la primera vez que Elsa se presentaba a un concurso de este tipo, pues ya apareció en La Voz Kids y obtuvo un pase de oro en Got Talent: "Cuando me dieron esta canción, fue una responsabilidad porque es una canción muy conocida que se ha escuchado mucho y hay muchas versiones, pero yo quería darle mi toque, mi esencia... Y salió bien".

Asimismo, la artista ha agradecido el apoyo que ha tenido siempre por parte de sus padres: "El premio no es mío, es de ellos porque sin ellos yo no hubiese conseguido nada. Al final, era un sueño que empezó de chiquitita y, gracias a Dios, he tenido la suerte de cumplir aquí".

Finalmente, Pilar Vidal, quien ha destacado que es una gran fan de Alejandro Sanz, se ha atrevido, en directo y a dúo con Elsa Tortonda, la canción La fuerza del corazón, también del artista madrileño.