Elsa Tortonda gana 'La Voz' y le da a Luis Fonsi su primera victoria como 'coach'

Elsa Tortonda se ha convertido en la ganadora de la décima edición de La Voz. La joven de 19 años ha conseguido este viernes hacerse con la victoria en una reñida gala llena de grandes actuaciones en la que, finalmente, ha recibido el apoyo y los votos de los espectadores.

La concursante del equipo de Luis Fonsi ha emocionado al público interpretando la popular canción Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz, la cual le ha permitido alzarse como la mejor voz del talent show.

"Gracias, gracias, tengo muchísimas cosas que decir. Sobre todo, gracias a las personas que me han votado. Gracias a Fonsi por haber confiado en mí desde el primer momento. Gracias a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi pueblo. No me lo creo", ha trasladado la joven muy emocionada.

Tras ella, Miguel Carrasco, del equipo de Antonio Orozco, ha quedado en segunda posición con la canción Por la boca vive el pez, de Fito y Fitipaldis. Nereida Sanchón y Pablo Verdeguer han sido los otros dos finalistas.

El triunfo de Elsa también ha convertido a Luis Fonsi en el coach ganador, logro que el puertorriqueño ha conseguido por primera vez tras varias ediciones en España.

El premio que se ha llevado la joven extremeña, además del título de ganadora de La Voz, consiste en la oportunidad de firmar un contrato discográfico con Universal Music Spain, un sueño que Elsa ha perseguido durante muchos años.

Y es que Elsa ya había participado en este formato: participó en la última temporada que se emitió de La Voz Kids 4 en Telecinco. En esa ocasión llegó a las Batallas, donde pudo cantar Durmiendo sola con Vanesa Martín.