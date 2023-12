Alessandro Lecquio responde a Ángel Cristo: "Yo no dije que fotografiar a su madre le diera morbo, yo dije que esto roza el incesto"

Las declaraciones de Ángel Cristo en ¡De viernes! siguen generando una gran polémica en nuestro país. Así, el pasado fin de semana, el hijo de Bárbara Rey se sentó en el plató del programa conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta para responder, en directo, a varias acusaciones.

Así, hace unos días, Alessandro Lecquio aseguró que era "perverso" que un hijo fotografiase a su madre manteniendo relaciones íntimas con un hombre: "Dan asco, ¡asco!, los dos".

Unas afirmaciones a las que Ángel Cristo no ha dudado en contestar: "Lecquio dijo que me daba morbo ver a mi madre con otro hombre. Eso solo se le puede ocurrir a Lecquio, está claro". Además, Ángel aseguró que no "merece la pena" responder a todas las acusaciones que está recibiendo desde que decidió dar su punto de vista de la historia entre Bárbara Rey, Ángel Cristo y el rey emérito, Juan Carlos I.

Este lunes, desde el plató de Vamos a ver, Lecquio ha apuntado: "A mí ni se me ocurre, dudo mucho que cualquiera de vosotros mantenga relaciones delante de sus hijos. Es algo, directamente, aberrante, algo completamente antinatural. Que una madre le pida a su hijo que le haga fotos mientras mantiene relaciones sexuales es algo que, desde mi punto de vista, roza el incesto. Fui el primero en decirlo y creo que cada vez hay más gente que me da la razón. Lo de esta madre y este hijo no es normal, lo siento, no es normal".

Además, el conde ha recalcado que no dijo que a Ángel Cristo le diera morbo ver a su madre en ese tipo de situaciones: "Yo dije que lo de esta madre y este hijo roza el incesto. Eso es lo que yo he dicho