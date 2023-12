El secretario de las víctimas de extestigos de Jehová: "Rompen familias y son una secta peligrosa"

La sentencia de una jueza de Madrid que ha resuelto que los testigos de Jehová puedan ser considerados una "secta destructiva" y sus seguidores, "víctimas" ha generado un gran revuelo en la congregación religiosa, que cuenta con más de ocho millones de seguidores en todo el mundo.

Este viernes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Enrique Carmona, secretario de la Asociación Española de víctimas de los testigos de Jehová, quien ha explicado qué le parece esta sentencia y, además, ha narrado su experiencia personal dentro de la congregación.

"Nosotros no demandamos a los testigos de Jehová, sino que fueron ellos los que demandaron a nuestra asociación y fue una demanda de honor. Ellos consideraron que el nombre de nuestra asociación, que contenga la palabra 'víctimas', les causaba un deshonor", ha explicado el secretario general de la asociación.

Carmona ha apuntado que subió a YouTube un vídeo en el que se mostraba que la asociación se había presentado a un congreso de psicólogos, donde él pudo hablar durante treinta minutos: "Mencioné, claramente, que los testigos de Jehová no son una organización tan peligrosa como pueden ser los yihadistas u otros; pero que sí eran una secta peligrosa en tanto en cuanto a que son capaces de romper familias o hacer que tu vida se ponga en peligro por falta de trasfusiones de sangre y son capaces de hacerse mal a uno mismo cuando uno se sale y nadie le habla. Ahí, las personas pierden un poco su psicología, entran en depresión o ansiedad extrema".

Tras esto, Enrique Carmona ha procedido a contar su experiencia personal: "Mi familia se vio muy atacada. Cuando yo tenía seis años, mi padre fue expulsado por un asunto personal; sin embargo, en aquella época, las relaciones familiares no se rompían tanto".

"Mi padre tuvo su familia y siguió siendo nuestro padre hasta que falleció; pero cuando yo tenía 30 años cambiaron las normas y el anciano de mi congregación vino a mi familia, a mi esposa, a mí, a mi hermano, a su esposa y a mi madre, y dijo, amparado por las normas de la organización central, que yo tenía que dejar de tratar con mi padre porque yo ya vivía fuera de casa, estaba casado y tenía dos hijas", ha comentado Enrique.

"Aquello me chocó muchísimo. Yo decía: 'Si mi padre tiene problemas con Dios, que lo arregle con él, pero yo no tengo ningún problema'. A mí, mi padre me ayudó muchísimo, ¿y por qué tienen mis hijas que quedarse sin abuelo? Mi matrimonio se rompió porque mi esposa, testigo en ese momento, decidió hacer caso a las normas", ha agregado el hombre.

"Posteriormente, cuando yo me fui de la familia y entré en pleitos económicos, el divorcio se alargó y yo, paralelamente, conocí a otra persona y me uní a ella, con la que después de me casé. Por tener otra pareja, me consideraron adúltero y pecador, pero yo llevaba un año y medio sin vivir en aquella casa. Mi hija mayor, como yo había sido expulsado, (fui yo mismo a que me expulsaran), decidió no hablar más conmigo. Hace 15 años que no tengo relación con esa hija por la que he dado mi vida y a la que echo de menos diariamente", ha explicado el extestigo de Jehová.

De la misma manera, el hombre ha apuntado que tiene otra hija que no accedió al bautismo en la congregación y, por tanto, no forma parte de ella. Con esta, Enrique Carmona sí mantiene una "excelente" relación: "Sí rompen familias. Todas las víctimas de los testigos de Jehová, si tienen familia dentro, han perdido a su familia. Todas las víctimas de los testigos de Jehová, si no tienen familia dentro, han perdido a sus íntimos amigos".

Pese a esto, finalmente, Enrique Carmona ha sentenciado: "Nosotros no tenemos un ánimo personal contra los testigos de Jehová sino contra las normas que les imponen desde arriba y que las tienen que obedecer todos ellos".