Gloria Camila, sobre la destrucción del clan Jurado: "Por mi parte sí ha habido intención de hablar, pero no me han contestado"

Con las declaraciones de Ángel Cristo en ¡De viernes!, Espejo Público ha abierto un nuevo debate: ¿Cuál es la familia de famosos de nuestro país que más destruida está? Así, aprovechando la presencia de Gloria Camila en el plató, el matinal ha decidido preguntarle directamente los motivos de la ruptura del clan de los Jurado.

Con la muerte de Rocío Jurado, la familia comenzó una eterna disputa centrada en la herencia que había dejado la cantante. De esta manera, el clan se dividió en dos: los partidarios de Ortega Cano, marido de la artista y padre de Gloria Camila y José Fernando; y los de Rocío Carrasco, hija mayor de Jurado.

Este jueves, Pilar Vidal ha destacado que "el núcleo familiar" eran Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando y Rocío Carrasco: "Ese núcleo está roto. Tú te llevas con tu padre y con tu hermano, pero no con tu hermana. A partir de ahí hay tíos, primos, sobrinos... a los que yo no incluyo".

Gloria Camila ha destacado que "el resto de la familia" sí se hablan: "No es que lo aparentemos, es que yo sí hablo mi familia, tanto por parte de madre como por parte de padre. Yo he hecho llamadas y han sido denegadas, no se han cogido. Si no hay relación es siempre por una parte. Yo lo he intentado durante mucho tiempo y hasta hace poco. Pero si yo llamo y no hay respuesta no es por mí".

Ante esto, Gema López ha querido saber cuándo fue la última vez que Gloria Camila llamó a Rocío Carrasco, a lo que esta ha respondido: "Antes de todas las movidas de las cajas, del diario y tal, yo hice una llamada antes de hacerlo legalmente. Al no obtenerlo por privado, tuvimos que hacerlo por la parte legal. Después, antes de irme a la granja, hace un año, también mandé un mensaje que no fue contestado. Yo lo respeto todo, pero no quiero que quede que por mi parte no ha habido intentos".

"Creo que mi familia ha pasado por muchos altibajos. Lo que yo digo es que, por mi parte, yo intento tener relación con todos y no aferrarme al pasado y los errores que hayan cometido antes las personas de mi familia", ha señalado la colaboradora.

Finalmente, Gloria Camila ha apuntado que, en su opinión, la familia más destruida es la de Isabel Pantoja: "Creo que ya se ha desmoronado muchísimo y, al final, los dos hijos no tienen relación ni entre ellos ni con la madre. Me decanto por ellos, sí"