Revelan el motivo por el que Carla Vigo no fue al cumpleaños de su prima la princesa Leonor, al que estaba invitada

Europa Press via Getty Images

El 18 cumpleaños de la princesa Leonor propició el primer encuentro, este martes, de la familia Borbón después de cinco años, en una celebración privada que congregó a la familia real, los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, algunos de sus hijos y otros familiares y amigos.

El Palacio de El Pardo fue el escenario del festejo, que cerró una jornada histórica para la heredera al trono que comenzó con el juramento de la Constitución en el Congreso y prosiguió en el Palacio Real con una comida y la imposición a la princesa de Asturias del Collar de la Orden de Carlos III.

A la celebración se sumaron las infantas Elena y Cristina, con tres de sus hijos, Felipe Juan Froilán y Miguel e Irene Urdangarin, la hermana menor del rey Juan Carlos, la infanta Margarita, su marido, Carlos Zurita, y su hija, María Zurita.

No pudieron acudir al festejo Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón, y Juan Urdangarin, el mayor de la infanta Cristina. Precisamente la joven influencer, aunque no estuvo in situ porque se encuentra de viaje en Perú, sí que quiso mandarle un cariñoso mensaje a su prima.

"Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", ha dicho Victoria Federica, que acaba la frase con un corazón blanco.

También estaban invitados los familiares de la reina Letizia, entre ellos, su madre, Paloma Rocasolano, su padre, Jesús Ortiz, su pareja, Ana Togares, y su hermana, Telma Ortiz.

Este miércoles se ha conocido que Carla Vigo también estaba invitada al evento, pero esta declinó ir. Según ha revelado Javier de Hoyos, director de Socialité, la actriz no acudió a la celebración privada del cumpleaños de la princesa Leonor porque tenía otros compromisos, que pasan por una fiesta de Halloween con su círculo más íntimo de amistades.