Victoria Federica manda un mensaje a su prima Leonor desde Perú por su día grande

El 18 cumpleaños de la princesa Leonor este martes propició el primer encuentro de la familia Borbón después de cinco años, en una celebración privada que congregó a la familia real, los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, algunos de sus hijos y otros familiares y amigos.

El Palacio de El Pardo fue el escenario del festejo, que cerró una jornada histórica para la heredera al trono que comenzó con el juramento de la Constitución en el Congreso y prosiguió en el Palacio Real con una comida y la imposición a la princesa de Asturias del Collar de la Orden de Carlos III.

Hacia las 20.00 horas, don Juan Carlos y doña Sofía entraban en el palacio en el mismo coche, con él de copiloto y ella en el asiento de atrás. Un par de minutos, llegó el vehículo de los reyes, con Felipe VI al volante, a su lado la reina Letizia y sus hijas atrás.

En una misma furgoneta, llegaron las infantas Elena y Cristina, con tres de sus hijos, Felipe Juan Froilán y Miguel e Irene Urdangarin.

A la celebración se sumaron la hermana menor del rey Juan Carlos, la infanta Margarita, su marido, Carlos Zurita, y su hija, María Zurita.

No pudieron acudir al festejo Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón, y Juan Urdangarin, el mayor de la infanta Cristina. Precisamente la joven influencer, aunque no estuvo in situ porque se encuentra de viaje en Perú, sí que quiso mandarle un cariñoso mensaje a su prima.

"Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", ha dicho Victoria Federica, que acaba la frase con un corazón blanco.

También estaban invitados los familiares de la reina Letizia, entre ellos, su madre, Paloma Rocasolano, su padre, Jesús Ortiz, su pareja, Ana Togares, y su hermana, Telma Ortiz.

Además de los más cercanos, ha habido otros parientes de Felipe VI, como su prima Cristina Borbón-Dos Sicilia y miembros de la familia real griega.

Hubo presencia además de familiares del último exrey Simeon de Bulgaria, con el que los Borbones tienen una estrecha amistad.