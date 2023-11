Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que ha dado la bienvenida a Miami a los protagonistas de '¡Sálvese quien pueda!'

Los tres primeros episodios de ¡Sálvese quien pueda! han llegado este viernes 10 de noviembre a Netflix trasladando los momentazos de Sálvame al formato docurreality. Y, entre estas situaciones dramáticas, está el habitual llanto de Lydia Lozano, que amenazó con abandonar el programa y volverse a España.

Al llegar a Miami, los protagonistas (Belén Esteban, Terelu Campos, María Patiño, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y, por supuesto, Lydia) se encontraron en el hotel con Laura Zapata, actriz mexicana que los recibió y les reveló que trabajarían durante un día en la televisión de Miami, en concreto, como colaboradores del programa Siéntese quien pueda. Todos, menos Lydia Lozano, lo cual terminó, más tarde, por hacerla sentir mal.

En su encuentro con la actriz, Belén Esteban se dio cuenta de que Laura le sonaba de algo: "Oye, una pregunta, ¿tú no eres la hermana de Thalía?", a lo que respondió que sí, pero aclaró que no se hablan.

El secuestro que le cambió la vida

Laura Zapata nació en Ciudad de México en 1956, y es hija de Guillermo Zapata Pérez de Utrera, deportista, exboxeador, Míster México, modelo y empresario, y Yolanda Miranda Mange. Sus hermanas son la arqueóloga Federica Sodi Miranda, la escritora Ernestina Sodi Miranda, la pintora Gabriela Sodi Miranda y la cantante Thalía.

Precisamente por ser hermana de esta última, que está casada con el millonario Tommy Mottola, en 2002 fue secuestrada junto con su hermana Ernestina Sodi al salir de una obra de teatro. Los autores del secuestro fueron la conocida banda 'Los Tiras', que las privaron de libertad durante 10 y 15 días respectivamente.

"El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos. Me costó seis años recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar en la vida", rememoró Zapata en el programa La entrevista con Yordi Rosado.

El distanciamiento con Thalía

En su libro Líbranos del mal, Ernestina Sodi indicó que Thalía había sido quien pagó el rescate por ella, pero que, lejos de unirlas, eso las alejó. También Zapata se distanció de su hermana.

"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro (sobre el secuestro) y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público", aseguró Zapata, quien en el 2005 presentó en México la obra teatral Cautivas, basada en su secuestro.

Sin embargo, Zapata ha asegurado que la relación había mejorado y que ahora es la distancia lo que las mantiene separadas.