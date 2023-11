Lydia Lozano estalla en '¡Sálvese quien pueda!' al sentirse repudiada el primer día: "Os estáis cargando mi carrera"

Los tres primeros episodios de ¡Sálvese quien pueda! han llegado este viernes 10 de noviembre a Netflix trasladando los momentazos de Sálvame al formato docurreality. Y, entre estas situaciones dramáticas, está el habitual llanto de Lydia Lozano, que amenazó con abandonar el programa y volverse a España.

Nada más llegar a Miami, los protagonistas (Belén Esteban, Terelu Campos, María Patiño, Chelo García-Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y, por supuesto, Lydia) se sentaron en el hotel con Laura Zapata, actriz mexicana que los recibió y les habló de qué labor tendrían en la televisión de Miami.

Todos fueron seleccionados para asistir como colaboradores -panelistas, como se dice allí- en el programa Siéntese quien pueda. Todos, excepto Lozano, noticia que inicialmente se tomó bien.

"No entiendo por qué ningún programa quiere que estés en sus filas. Hemos ido por varios programa y cuando decimos tu nombre dicen que no", comentó Zapata. La periodista disfrutó de su soledad en el hotel mientras sus compañeros trabajaban, pero luego llegó la reprimenda por parte de Carolina Sandoval, Andrés Hurtado y Javier Ceriani, rostros de la televisión latina, ante la atenta mirada de sus siete compañeros.

Estos conocidos profesionales no tuvieron piedad y le dijeron poco más que se retirara y dejara su carrera después de los fallos que había cometido. "Revives los muertos, afirmas mentiras, mentiste a España", le dijo Ceriani. "Yo no he venido aquí a hacer sentir mal a nadie", dijo Carolina Sandoval. "Joder, pues cualquiera lo diría", respondió Belén Esteban. "Perdona, ella no puede trabajar en Estados Unidos, la demandan a la semana por credibilidad", añadió Ceriani.

Andrés Hurtado intervino para llevarle la contraria a su compañero y decir que estaba siendo injusto, y tanto él como Sandoval le dieron ánimos a Lydia Lozano. Belén Esteban fue especialmente la que salió en su defensa durante la reprimenda, pero no pudo evitar echarse a llorar cuando ellos se fueron.

"Qué mano de hostias te han dado, ni en Sálvame", le dijo Kiko Hernández. "Ha habido un nivel de crueldad innecesario", añadió María Patiño. "Entre nosotros, nos matamos, pero cuando entra alguien de fuera a mordernos, ahí siempre hemos saltado todos. Esa unión tendríamos que seguir teniéndola", defendió Hernández.

La señalada argumentó que no se vio defendida, excepto por Belén Esteban, y tanto Víctor Sandoval como Matamoros argumentaron que podrían haberse sumado a la reprimenda y se quedaron callados. En ese momento, Lydia Lozano se echó a llorar y se fue de la sala: "Idos a la mierda todos".

"Ya ha llorado en Netflix", se rio Hernández. Entonces, se vio a la periodista hablando con el director, David Valldeperas: "Esto yo no lo aguanto. Mañana me voy a España, ¿eh? Yo me pago la vuelta, me voy a España".

"Pero por favor, os estáis cargando mi carrera, ya lo he aguantado 14 años. Que no, esto no es Sálvame. Ya he aguantado mucho", se quejó la periodista. "Se acabó, me voy a mi puta casa".

En ese momento llegó María Patiño y le pidió que no se marchara, haciendo que se emocionara: "No nos puedes hacer esto, te lo pido por favor. Te necesitamos, te necesito. Si no, yo me voy también. Vamos a intentar darle un giro".

Finalmente, Lydia Lozano se quedó convencida, pero ¡Sálvese quien pueda!, siguiendo con esta broma llevada al absurdo, tenía preparado para ella otro programa en el que colaborar: la charla de un predicador que se emitía en televisión.