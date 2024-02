Qué se sabe de la presunta dimisión del Consejo de RTVE por la polémica con Inés Hernand en los Goya

El pasado 10 de febrero se celebró en Valladolid la 38ª gala de los premios Goya, los máximos galardones del cine español. La humorista y presentadora Inés Hernand fue la encargada de cubrir la alfombra roja del evento para RTVE Play. Su labor durante la gala estuvo rodeada de polémica por la forma en la que se dirigió a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, después de hacerle unas preguntas. La propia Hernand recogía este momento en su perfil en X, antes Twitter.

Dos días después, el Consejo de Informativos de RTVE publicó, también en su cuenta en X, un comunicado en el que criticaba la actitud de Inés Hernand durante los Goya y, concretamente, su encuentro con Sánchez. Entre otras cosas, dicho comunicado afirmaba que: "(…) nos parece que el tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos".

Ayer se viralizó en redes sociales y medios de comunicación la noticia de la dimisión en bloque del Consejo de Informativos de Medios Interactivos del ente público por dicho "tono adulador". Cabeceras como The Objective y Vozpópuli se hacían eco de esta información.

No obstante, la Agencia EFE informaba de que ayer dimitieron los dos miembros del Consejo que quedaban, tras la renuncia, la semana pasada, del tercero por motivos personales. Lo que también se señala en las noticias anteriores.

¿Qué ha pasado en el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE? Aquí te damos las claves de la polémica con Inés Hernand.

¿Qué dice el Consejo de Informativos?

Para aclarar la polémica, desde INFOVERITAS nos hemos puesto en contacto con el Consejo de Informativos de RTVE. Como parte de su respuesta, confirman que la información más correcta es la aportada por la Agencia EFE. También informan de que los tres miembros del organismo son Santiago Riesco, Óscar López y Alejandro Vega. Esta es la cronología de las dimisiones, según su respuesta.

Riesco presentó su renuncia la semana pasada "después de una asamblea que este Consejo mantuvo con la redacción digital de noticias de RTVE". Desde la entidad han facilitado a INFOVERITAS la carta de dimisión. Aquí se explica que su adiós radica en un error que cometió durante la asamblea convocada por el Consejo que tuvo lugar el 8 de febrero.

Extracto de la carta de dimisión de Santiago Riesco. Infoveritas

En días posteriores, tanto López como Vega pusieron de manifiesto en las reuniones del organismo su intención de presentar la dimisión "y enviaron su carta de renuncia antes de la asamblea con la redacción de RTVE Play". "Por responsabilidad decidieron posponer la renuncia hasta la celebración de la citada asamblea", que sucedió ayer, 22 de febrero. Allí se dio a conocer a los presentes la dimisión de los miembros restantes. Igualmente, el Consejo ha facilitado a INFOVERITAS las cartas de López y Vega.

Fragmento de la carta de dimisión de Óscar López. Infoveritas

"Tal y como hemos indicado en un comunicado posterior en los tres casos ha sido por motivos personales y no ha mediado presión por ninguna parte", concluyen desde RTVE en su respuesta a INFOVERITAS. Con esto hacen referencia al comunicado que publicaron ayer en su perfil, en el que aclaraban errores que habían detectado sobre informaciones que se habían publicado sobre este tema en medios de comunicación.

¿Qué dice Inés Hernand?

La propia presentadora Inés Hernand respondía a un post, ahora eliminado, para especificar que: "1. No es todo el consejo. 2. No es por mi comportamiento. 3. No era su competencia, al ser un espacio de entretenimiento y no informativo. ERGO, agradecería que vosotros que SÍ sois periodistas, no faltarais a la verdad induciendo a error en la distribución de la información".

Esto provocó la respuesta del diario 20 Minutos: "Hola Inés, ya hemos modificado el titular para precisar la información" (sic). La noticia a la que enlazan es la siguiente: "Dimite el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE tras la polémica de Inés Hernand en los Premios Goya". En el texto se informa de que Santiago Riesco había dimitido días antes.

Por último, la propia Hernand publicó ayer también otro post en su perfil de X en el que alababa al equipo de RTVE Play: "@rtveplay tiene un equipo humano increíble, sostienen entre pocos grandes producciones. Yo solo puedo estar agradecida por las oportunidades y por no dejarme caer nunca".