Dentro de la gala: lo que no se vio, y lo que sí, por televisión en la final del Benidorm Fest, que ganó una 'Zorra' empoderada

Zorra irá a Eurovisión. El Benidorm Fest ha decidido que Nebulossa se lleva el Micrófono de Bronce y represente a España en Eurovisión 2024, que se celebrará el 11 de mayo en Malmö (Suecia). Y es que su propuesta, Zorra fue la más votada en el cómputo del jurado profesional, el demoscópico y el televoto emitido tras todas las actuaciones en la gala emitida por La 1 de RTVE. Allá va, Europa, una canción empoderada, con un mensaje de fe, de a quién le importa lo que digan los demás, de constancia y éxito.

La pequeña pero alta ciudad de Benidorm, donde todo es posible, incluso un lleno completo en la localidad costera en pleno invierno, acogió este evento, que durante una semana ha hecho bullir Benidorm, convirtiéndose en el más grande euroclub al del mundo. Bares, discotecas, pubs, hoteles… las canciones del Benidorm Fest y otros grandes éxitos de Eurovisión aquí suenan a todas horas.

“¿No te sobrará una entrada para la gala, no?”, era una de las preguntas más oídas en todos esos lugares, pues el interés por presencial la final del Benidorm Fest es máxima en Benidorm, Meca de los amantes del concurso musical europeo.

Fuera, fresco y brisa de mar. Dentro del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, calor y brisa musical. Así empezó la final del Benidorm Fest, que 20minutos.es vivió desde dentro.

Ruth Lorenzo salió al escenario minutos antes de empezar, para coger la posición con la que iba a inaugurar la gala, cantando Dancing in the rain. La reacción del público, clara: "¡Ruth a eurovisión, Ruth a Eurovisión!". Y cuando llegó el cénit de la canción la voz de Ruth Lorenzo recorrió el auditorio como una onda expansiva, vibrando hasta el último de los corazones del Palau.

Arrancó la competición del Benidorm Fest con María Peláe y su poderosa Remitente. Pélae es una reina y como tal hizo su canción en una suerte de trono, una escalinata de la que bajó con poderío y seguridad. Nadie en el Benidorm Fest la igualó en calidad y potencia vocal. El público del Palau no ahorró ni un ole y al acabar, todo el graderío la despidió en pie y con una gran ovación.

Antes de cantar Dos Extraños st. Pedro cierra los ojos. Respira lento. Suenan los primeros compases de su canción, algún espontáneo grita "¡Guapo!" y comienza su bolero, sobrio y casi inmóvil sobre las tablas.

Angy con Sé quién soy, empezó antes de salir al escenario, pues el público coreó ese "soy un desastre" de su letra. Un tiempo más largo del esperado en montar su escenografía provocó que tuviera que esperar, tumbada en el suelo, como arranca su canción, mientras el público la animaba y ella reía resignada. Una vez resuelto, Angy demostró que se bate el cobre en musicales y que tiene alma rockera. Nadie quiebra la voz como Angy. Su energía destacó con mucho respecto a sus competidores.

Era el turno de Jorge González, con Caliente y una coreografía que hacía honor al nombre de la canción. Con algún pequeño desliz con la letra, apenas perceptible excepto para los más atentos, calentó el ambiente en el Palau, con muy buena respuesta del público.

Nebulossa con Zorra, llegó a continuación. Entre el público, decenas de camisetas de este grupo, original y con mensaje potente. El ZORRA en mayúscula, en un rosa flúor, con la estampa de María Bas, la cantante. Una camiseta que se podía comprar online y que se agotó en horas en la única tienda de Benidorm donde estaba a la venta. Un icono había nacido entre los eurofans. El ritmo contundente de Zorra levantó incluso el ánimo del jurado, que bailó la canción con entusiasmo. El público en el Palau cantó cada verso de la canción, convirtiéndose en un coro improvisado, entregado al máximo. Al acabar, público y buena parte del jurado en pie.

Sofia Coll arrancó desde un pedestal Here To Stay y tras una trilingüe actuación con cambios de vestuario, coreografía de la que deja sin aliento, cosa que no le ocurrió, y mucho despliegue de escenografía, allí mismo acabó su canción, con buena acogida del público.

Miss Caffeina con Bla Bla Bla, hizo una actuación correcta, dinámica, con su "bla, bla, bla" llevando al público por la melodía, mandando a carajo a las habladurías.

Cerró la competición Almácor, con Brillos Platino. Mucho "!Almacor, Almacor¡" justo antes de que el tema más pegado a la música más joven empezara. Rollo de estrella latina del escenario, escenografía centrada en él y la interpretación vocal más justa, pero ganas de comerse el escenario, saltos, golpes, chulería buena. Y al acabar, él mismo animando al público a ovacionarle, cosa que logró. "Ha habido un pequeño problema técnico en la actuación de Almácor, un problema de pantallas, súper pequeñita", decía Ruth Lorenzo después, en el periodo de votación. No penalizó ni afectó a la actuación, por lo que no se consideró necesario repetirlo.

"Votadme si queréis, pero quiero aprovechar para abogar por la salud mental y porque pidáis ayuda si la necesitáis", dijo Angy en el tiempo de votación, en ese repaso que hizo la presentadora Ana Prada por la llamada green room, donde esperan los artistas tras haber actuado. “Familias, confiad porque si trabajáis juntas todo es posible”, añadía Sofía Coll, agradeciendo el apoyo de la suya.

"Durante la convivencia con los artistas nos han comentado que se sentían muy mal cuando veían que abucheábais, porque no se sentían representados, así que os voy a pedir que respetéis a los artistas", pedía Ruth Lorenzo junto a Marc Calderó tras el proceso de votación.

Beatriz Luengo tomó la palabra para dar los votos del jurado: 27 puntos a Miss Cafeína; 29 puntos a Sofía Coll; 41 puntos a María Peláe (ahí el público estuvo poco de acuerdo); 49 puntos a Jorge González; 51 puntos a Almácor; 63 puntos a Angy. Llegados a ese punto en el auditorio estaba claro: querían Zorra con la máxima puntuación.

"Ha sido muy difícil para nosotros y ha pasado algo que creo que es la primera vez que ocurre en las tres ediciones. ¡Tenemos un empate con 86 puntos con st. Pedro y Nebulossa!", anunciaba. El televoto era crucial.

El voto demoscópico dio 16 puntos a Miss Cafeína; 20 a Almácor; 22 a Sofía Coll; 25 a María Peláe; 28 a st Pedro; 30 a Nebulossa y 40 para Jorge González y 35 para Angy. De nuevo, en el auditorio gritos de "¡Zorra, zorra, zorra!". En este punto, st. Pedro estaba a solo dos puntos de Nebulossa, que encabezaba el ranking.

El televoto daba 16 puntos a Miss Cafeína; 20 puntos a María Peláe; 22 puntos a Sofía Coll; 25 a st. Pedro; 28 puntos a Almácor; 30 puntos a Angy y ahí ya estaba el pescado vendido: 40 puntos para Nebulossa y 35 a Jorge González. Zorra a Eurovisión.

Mery Bas lloraba, su chicho, emocionado, sus bailarines enloquecidos... "Esto es algo increíble, no me lo puedo creer, estoy viviendo un sueño y mañana diré cuando me levante ¿esto es verdad?", decía la cantante. "¡Vamos a seguir zorreando!", decía como grito de guerra.