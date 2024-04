¿A qué colaborador de 'El Intermedio' le fichó Wyoming tras entrevistarle Thais Villas para el programa?

Thais Villas es de las pocas personas del equipo de El Intermedio que lleva en el espacio de La Sexta desde su primera emisión en 2006, cuando fue fichada por Wyoming para el programa. Su acidez e ironía son un clásico, algo que le ha caracterizado y le ha granjeado multitud de simpatías entre los políticos cuando acude a las puertas del Congreso de los Diputados.

Otra de las múltiples secciones que tiene la oscense en El Intermedio es OK Boomer (además de Lo vota, no lo vota, Barrio rico vs. barrio obrero o Hablando se enciende la gente), donde con jóvenes prometedores que gracias a sus pensamientos y trabajo se han convertido en caras destacadas de la sociedad.

Wyoming y Thais Villas, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Una cazatalentos

Lo que no se podía imaginar Villas es que algunos de esos jóvenes destacados que iba a entrevistar, en un futuro, iban a ser compañeros suyos en El Intermedio.

El ejemplo más reciente es el del cómico Lamine Thior. En diciembre de 2022, Villas le entrevistó para que le contara las múltiples situaciones discriminatorias por el color de su piel que había sufrido desde que llegó a España con dos años.

El actor, cómico y activista de origen senegalés le contó a la reportera cómo era su vida en nuestro país y que en su podcast bromea sobre la discriminación que sufren las personas de color.

Tanto le gustó a Wyoming, que decidió incorporar a Thior esta temporada como nuevo colaborador del programa de La Sexta para que tuviera su propia sección, Microracismos.

"Me llamaron para que me entrevistara Thais y me hizo mucha ilusión porque El Intermedio es uno de mis programas favoritos", recordó el senegalés.

"Cuando acabamos me dijo que si le quería enviar un mensaje al Gran Wyoming y le dije: ¿Estás viendo este portento de ser humano, cómo me vas a dejar escapar? Fíchame porque va a venir otro antes que tú y lo va a hacer", señaló entre risas.

Thior afirmó que "se lo dije de broma, pero meses después me llamó Carmen Aguilera, la directora del programa, para hacerme una prueba e incorporarme a El Intermedio".

Lamine Thior, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

En su sección habla de situaciones que son muy cotidianas, tanto que están normalizadas y son casi imperceptibles. "Por eso se llama así, que no es porque no duelan o no sean graves, es porque es muy complicado demostrar que suceden y que la gente vea que lo hace, aunque no se dé cuenta", explicó el colaborador de El Intermedio.

Francisco Vera, otro descubrimiento

Otro de los protagonistas de OK Boomer fue el joven activista Francisco Vera, que también cautivó a Wyoming, que le incorporó a El Intermedio el mismo año del fichaje de Isma Juárez y Raúl Pérez.

El activista de 13 años contó con un espacio propio para analizar las consecuencias del cambio climático, ya que se había convertido en un referente mundial en la materia.

"Me llamaron para hacer la sección El niño y la Tierra e inmediatamente acepté. Lo afronté de la mejor manera, con mucha alegría y emoción, porque era algo muy especial para mí poder contar todo el tema climático y ambiental", añadió.

"Mi primer día fue muy interesante. Estaba nervioso, emocionado y ansioso por salir, pero me relajé leyendo un libro antes de entrar al plató", recordó.

Francisco Vera, en 'El Intermedio'. El Intermedio

Solo estuvo esa temporada (sus dos compañeros continúan en el programa), y la sección sobre medio ambiente la asumieron esta temporada Belén Hinojar y Carmen Huidobro, Climabar.