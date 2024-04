Sandra Sabatés sorprende a Wyoming en 'El Intermedio' con su regalo del Día del Libro: "¿Es una indirecta o qué?"

Este martes se celebró el Día del Libro, y antes de dar comienzo a El Intermedio, Wyoming destacó lo que había estado haciendo Sandra Sabatés durante el día.

"Aquí donde la ven, autora de una infinidad de libros (en 2018 publicó Pelea como una chica y, en 2022, No me cuentes cuentos) está recién llegada de haber pasado el día firmando en Sant Jordi", comentó el presentador.

La periodista le confesó al madrileño que no se había olvidado de él y le había llevado un regalo, aunque Wyoming, al ver el paquete, bromeó: "¿Me has traído una botella de vino?".

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"He visto este libro y me he acordado de ti, se titula El abuelo que saltó por la ventana y se largó, para ti", le dijo Sabatés. Al escucharla, el presentador le contestó: "¿Esto que es, una indirecta o qué?".

"Bueno, eso depende, yo abro la ventana y tú ya... haz lo que quieras. Tú verás, a partir de ahí yo no me meto", respondió la presentadora entre risas.

"Pues canto Resistiré, que es lo único que sé cantar desde el balcón", concluyó el presentador antes de dar comienzo al programa del día.