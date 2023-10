La primera candidata a concursante de 'Gran Hermano VIP', sobre Laura Bozzo: "Es una bicha"

Tras el anuncio de Ion Aramendi sobre la salvación de Zeus Montiel de la expulsión, anunció que había una sorpresa en el ascensor. Allí apareció Yiya, que sería la primera candidata a ocupar el puesto de concursante tras los abandonos de Karina y Oriana Marzoli.

El presentador quiso saber con quién pensaba la exconcursante de Supervivientes que tendría menos afinidad. "Prefiero venir sin prejuicios", aseguraba ella.

Preguntada por Laura Bozzo, soltó varios comentarios muy destacados por la mismísima Laura, que lo estaba viendo en directo desde el salón de la casa: "Me reconozco mucho en ella, sobre todo en las cosas que no me gustan, como el ego". Más tarde, le dijo "Eres una bicha".

Bozzo asentía desde el sofá, aunque no se tomó nada mal los comentarios. Yiya continuó hablando sobre los compañeros que tendría unos minutos después.

"Creo que tendré menos afinidad con los más vulnerables, como Zeus", confesó. "Considero que es un niño que necesita más fuera", añadió. Además, opinó que debería de sacar la fuerza "de sí mismo, y no de Susana", por la relación que comenzaron en la casa.