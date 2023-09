Oriana Marzoli abandona la casa de 'GH VIP 8', según 'Así es la vida'

Así es la vida ha dado un potente última hora este viernes: Oriana Marzoli abandona la casa de Gran Hermano VIP 8. El programa de Telecinco ha lanzado esta noticia este viernes ante la sorpresa de los colaboradores y el público.

Aunque el espacio no ha detallado los motivos, ha puesto las imágenes sin sonido del resto de concursantes del reality recibiendo la noticia. Y es que casi desde el principio la participante había expresado sus ganas de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.

Esta supone la segunda vez que Oriana Marzoli abandona el reality de Telecinco: la venezolana ya lo hizo en Gran Hermano VIP de 2018 y también se fue de Supervivientes 2014.

Ante sus reincidentes abandonos, había prometido no volver a hacerlo ante la tercera oportunidad que le brindaba Telecinco. No obstante, no la ha cumplido. "Es una pena que siempre haga esto, porque es una gran concursante de realities", ha defendido Carmen Borrego desde el magacín.

Aunque todavía no se conocen las razones de la decisión de Oriana de irse de la famosa casa tan solo 15 días del comienzo del reality, lo cierto es que uno de sus pilares en el concurso, Luca Dazi, fue expulsado este jueves.

Además, la concursante ha manifestado con frecuencia lo que echa de menos a su novio, Daniele dal Moro, a quien se negó a ver por no quitar 12.000 euros del concurso.