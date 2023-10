Pilar Llori revela los mensajes que le mandó su exnovio al ver el beso con Luitingo en 'Gran Hermano VIP': "No quiere saber nada de mí"

Pilar Llori fue la segunda concursante expulsada de Gran Hermano VIP, donde, en su breve paso, protagonizó un controversial romance con el cantante Luitingo. Ambos tenían pareja fuera de la casa cuando se besaron.

Durante el debate, la joven reveló que tenía "300 mensajes" de su, ahora, exnovio -quien entonces era su pareja-. "Al principio me escribía mensajes de apoyo", aseguró.

"Hacia la mitad del programa me decía que qué hacía hablando tanto con ese tío [Luintingo], que llevaba más de media hora con él", añadió, haciendo referencia a que el ex veía el canal 24 horas.

Cuando la relación entre los concursantes se empezó a calentar, el chico continuó escribiéndole. "Me dijo que no quería saber nada más de mí, que no le llame o le escriba", relató Pilar. "Ahora me tiene bloqueada de todos lados", puntualizó.

La exconcursante aseguró estar "ilusionada, que no enamorada" de Luitingo. Su madre y su hermana, en plató, mostraron no estar muy contentas con la situación. "El consejo que le doy es que vaya despacio", decía Rosario, su madre.