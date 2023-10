Zeus y Susana dan rienda suelta a su amor y se besan en 'Gran Hermano VIP 8'

Esta nueva edición de Gran Hermano VIP está dando mucho de que hablar en cuanto a nuevos romances. El pasado martes ya se confirmaba el acercamiento entre Luitingo y Pilar Llori con su primer beso tras terminar su relación con sus respectivas parejas. Ahora han sido Zeus Montiel y Susana Bianca los que han dado rienda suelta a sus sentimientos.

En un momento de charla en el vestidor, los participantes de esta octava edición comienzan a abrazarse y a hablar de la conexión que sienten entre ellos. Las muestras de cariño van aumentando y, tras unos besos en la mejilla, terminan besándose en la boca.

Entre bromas, Zeus reconoce que nunca ha experimentado una conexión tan fuerte como la que siente con Susana y llega a confesarle que la quiere: "Te quiero. Tengo el corazón a mil". Susana, también muy cariñosa, le contesta: "Pareces un niño chico, parecemos del instituto".

Durante la conversación, la pareja piensa en mantenerlo en secreto en un principio. Sin embargo, un rato después es la propia Susana la que le confiesa lo ocurrido a la influencer Marta Castro: "Marta, ya nos hemos liado".

A la hora de la siesta, y sabiéndolo ya sus compañeros, Zeus y Susana no han escondido sus muestras de cariño y él se ha abierto de una manera muy sincera: "Es lo más de hace mucho tiempo. Yo siempre estaba haciendo cosas, pero nunca me sentía del todo... como que me faltaba algo. Y esto es como encajar una de las piezas del puzzle que faltaba. Eso de que vives y haces cosas y eres feliz, nunca te sientes completo. Como que falta alguien. Como que faltaba conocer a alguien y es como que ha encajado".